Досвідчені садівники знають, що чорнобривці корисні для оздоровлення ґрунту та боротьби зі шкідниками. До слова, квіти згодяться навіть тоді, коли перецвіли.

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Що робити з перецвілими чорнобривцями

Перецвілі чорнобривці можуть допомогти захистити грядку від цибулевої мухи, колорадського жука та капустяної білявки. Адже коріння рослини виділяє речовини, які відлякують шкідників і зупиняють ріст деяких бур'янів, зокрема пирію і хвоща. Тому чорнобривці радять садити по периметру городу та у широких міжряддях, а в саду – у пристовбурних колах.

Чорнобривці у саду / Фото Pexels

Коли чорнобривці перецвітуть, суцвіття варто зібрати на насіння, лікувальні чаї та настоянки спиртів. Також квіти рекомендують використовувати для добрива. Закопані залишки чорнобривців можуть 2-3 роки захищати грядки від шкідників.

Садівникам, які вирощують полуницю, доречно розкласти чорнобривці між кущиками ягід. Так їм не завдадуть шкоди.

Крім того, не варто виривати кущі чорнобривців з корінням. Воно покращує склад та структуру ґрунту, підвищує рівень вологопроникності, запобігає вимиванню важливих мікроелементів.

Цікаво, що чорнобривці добре захищають від хвороб та шкідників інші квіти та городні культури. Наприклад, троянди, томати, перець, цибулю-порей, моркву, картоплю, огірки. А також підвищують їхню врожайність.