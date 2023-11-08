Опытные садоводы знают, что бархатцы полезны для оздоровления почвы и борьбы с вредителями. К слову, цветы пригодятся даже тогда, когда перецвели.

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Что делать с отцветшими бархатцами

Отцветшие бархатцы могут помочь защитить грядку от луковой мухи, колорадского жука и капустной блондинки. Ведь корни растения выделяют вещества, которые отпугивают вредителей и останавливают рост некоторых сорняков, в том числе пырея и хвоща. Поэтому бархатцы советуют сажать по периметру огорода и в широких междурядьях, а в саду – в приствольных кругах.

Бархатцы в саду / Фото Pexels

Когда бархатцы перецветут, соцветия следует собрать на семена, лечебные чаи и настойки спиртов. Также цветы рекомендуют использовать для удобрения. Закопанные остатки бархатцев могут 2-3 года защищать грядки от вредителей.

Садоводам, которые выращивают клубнику, уместно разложить бархатцы между кустиками ягод. Так им не причинят вреда.

Кроме того, не стоит вырывать кусты бархатцев с корнями. Они улучшают состав и структуру почвы, повышают уровень влагопроницаемости, предотвращают вымывание важных микроэлементов.

Интересно, что бархатцы хорошо защищают от болезней и вредителей другие цветы и огородные культуры. К примеру, розы, томаты, перец, лук-порей, морковь, картофель, огурцы. А также повышают их урожайность.