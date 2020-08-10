В уряді підготували графік перенесення робочих днів в Україні на 2021 рік. Для раціонального використання часу планують переносити робочі дні тричі, відповідно українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.

На сайті Федерації профспілок України оприлюднили проєкт про перенесення робочих днів на 2021 рік. Аби громадяни комфортно відпочивали 7 січня з нагоди Різдва Христового, 24 серпня на День незалежності та 14 жовтня у День захисника України Кабінет Міністрів планує переносити робочі дні тричі на рік.

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Для працівників, яким установлено п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, пропонують перенести робочі дні так:

з п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня;

з понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

з п'ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Згідно з проєктом, спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.