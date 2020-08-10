В правительстве подготовили график переноса рабочих дней в Украине на 2021 год. Для рационального использования времени планируют переносить рабочие дни трижды, соответственно, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.

На сайте Федерации профсоюзов Украины обнародовали проект о переносе рабочих дней на 2021 год. Чтобы граждане комфортно отдыхали 7 января по случаю Рождества Христова, 24 августа на День независимости и 14 октября в День защитника Украины Кабинет Министров планирует переносить рабочие дни три раза в год.

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Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, предлагается перенести рабочие дни так:

с пятницы 8 января на субботу 16 января;

с понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Согласно с проектом, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.