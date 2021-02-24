Книги Сенцова і нобелівської лауреатки: переможці конкурсу "Книжка року 2020"

24 лютого 2021 , 17:40
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Джерело:

24 канал

Лауреатами ХХІІ Всеукраїнського рейтингу "Книжка року 2020" стали книги 32 видавництв, що презентують всі сегменти книжкового ринку. Їх розмістили у 7 різних номінацій.

Як повідомляють у пресслужбі, щоб обрати найкращі книги та сформувати короткі списки, експерти оцінили 893 книжки. Їх оцінюють за критеріями якості, перекладу, актуальності тощо. Цьогоріч в експертну раду увійшло від 10 до 25 спеціалістів, а от церемонія нагородження була скасована через пандемію коронавірусу. Зокрема експерти відмовились від визначення Гран-прі. Варто додати, що конкурс проходить з 1999 року.

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Серед книг, яких відзначили у конкурсі, можна знайти роботу нобелівської лауреатки з літератури Ольги Токарчук "Книги Якова" та книгу колишнього полів'язня Олега Сенцова "Хроніка одного голодування".

Переможці "Книжка року 2020"

Номінація "Хрестоматія"

Художня класика:

  • Перші поетеси "Кодекс давньогрецької жіночої поезії", – видавництво "Астролябія".

Життєписи:

  • Епістолярій Тараса Шевченка. У 2-х книгах, – видавництво "Фоліо".

Літературознавство / критика:

  • Володимир Панченко "Зупинитися і озирнутись", – видавництво "Темпора".
  • Ганна Улюра "Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві", – видавництво ArtHuss.

Номінація "Красне письменство"

Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія:

  • Софія Андрухович "Амадока", – "Видавництво Старого Лева".
  • Сергій Жадан "Хлібне перемир'я", – видавництво Meridian Czernowitz.

Жанрова література:

  • Володимир Єшкілєв "Каїн", – видавництво "Фоліо".

Сучасна зарубіжна проза / есеїстика / драматургія:

  • Ольга Токарчук "Книги Якова; Химерні оповідання", – видавництво "Темпора".

Поезія / афористика:

  • Сергій Жадан. Список кораблів, – видавництво Meridian Czernowitz.

Номінація "Софія"

Філософія / антропологія / психологія:

  • Євген Бистрицький, Роман Зимовець, Сергій Пролієв "Комунікація і культура в ґлобальному світі", – видавництво "Дух і Літера".
  • Станіслав Комарек "Європа на роздоріжжі", – видавництво "Апріорі".

Політологія / соціологія / культурологія:

  • Тарас Лютий "Культура принад і спротиву", – видавництво "Темпора".
  • Владимир Горбулин "Как победить Россию в войне будущего", – видавництво "Брайт Букс".

Номінація "Минувшина"

Популярні видання / історична белетристика:

  • Сергій Плохій "Забуті покидьки східного фронту", – "Книжковий Клуб Клуб Сімейного Дозвілля".

Дослідження / документи:

  • Самійло Величко "Літопис", – видавництво "Кліо".

Біографії / мемуари:

  • Карл Ґустав Маннергейм "Мемуари. Том 1", – видавництво "Астролябія".
  • Серія "Звитяжці", – Видавництво "Лілея-НВ".

Номінація "Обрії"

Науково-популярна література:

  • Майкл Остергейм, Марк Олкшейкер "Смертельний ворог. Людство проти мікробів-убивць", – видавництво "Лабораторія".
  • Лія Прайс "Про що ми говоримо, коли говоримо про книжки. Історія та майбутнє читання", – Yakaboo Publishing.

Бізнес / економіка / успіх:

  • Тімур Ворона, Дмитро Дубілет "Бізнес на здоровому глузді. 50 ідей, як домогтися свого", – BookChef.

Публіцистика / сучасні мемуари:

  • Олександр Михед "Я змішаю твою кров з вугіллям. Зрозуміти український Схід", – видавництво "Наш Формат".
  • Олег Сенцов "Хроніка одного голодування; 4 з половиною кроки", – "Видавництво Старого Лева".

Спеціальна й адаптаційна література / стиль життя:

  • "Атлас птахів України: повна збірка". Хмельницький: Цюпак А. І.
  • Оксана Мороз "Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку українців; Боротьба за правду. Як мій дядько переміг брехню", – Yakaboo Publishing.

Номінація "Дитяче свято"

Книжки для малечі:

  • Грася Олійко "Історія, яку розповіла Жука", – "Видавництво Старого Лева".

Література для молодших школярів:

  • Уляна Чуба "Мед і Паштет – фантастичні вітрогони", – видавництво "Абабагаламага".
  • Мішель Лекрьо, Селія Ґалле, Клеманс Ру де Люз "Підручник відважного мандрівника", – видавництво "Час Майстрів".

Література для школярів середніх класів:

  • "Шлях українського воїна", – видавництво "Балтія-Друк".

Книжки для юнацтва:

  • Нора К., Вітторіо Ґьосле "Кав'ярня мертвих філософів. Філософське листування для дітей та дорослих", – видавництво "Новий Акрополь".

Номінація "Візитівка"

Малярство / фотографія / пластика:

  • "Нарбут. Студії. Спогади. Листи", – видавництво "Родовід".

Архітектура / дизайн / театр / кіно / музика / спеціальні дослідження:

  • ВУФКУ "Lost & Found. 1922 – 1930", – Довженко-Центр.

Краєзнавча і туристична література / етнографія / історія повсякдення / дорожні нотатки:

  • Дмитро Малаков, Ірина Малакова "У Києві 60-х", – видавництво "ВАРТО".

Премія "Нонфікшн"

Фіналіст

  • Дмитро Горбачов "Лицарі голодного Ренесансу", – видавництво "Дух і Літера".

Лауреат

  • Тарас Лютий "Культура принад і спротиву", – видавництво "Темпора".

Премія "Видавничий імідж року"

  • Видавництво "Дух і літера".