Український мовознавець Юліан Редько наводить такі варіанти: Книжник, Філософ, Логік, Шкільник, Школьник, Школик, Школяр, Шкільний, Шкільнюк, Школун, Школьний, зазначає LifeStyle 24.

До речі Перелік прізвищ, які носили заможні люди: перевірте, чи серед них є ваше

Добірка цікавих українських прізвищ, які вам сподобаються

У Київській Русі артистів називали скоморохами – це мандрівні актори та співаки, які розважали народ на різноманітні свята. З такою діяльністю пов'язане прізвище Скоморок. Однак, ймовірніше, воно належало людям, які проживали у селі Скоморохів. Раніше саме там мешкали придворні артисти князів.

Багато українських прізвищ вказують на те, що їхні власники були музикантами або керівниками церковного хору. Зокрема, йдеться про такі: Співак, Півець, Реєнт, Регенчук, Музика, Музичка, Музиченко, Музичук та Гудак.

Деякі прізвища пов'язують з церковним хором / Фото Canva

Прізвища, які утворилися від назв музичних інструментів

Цимбаліст, Цимбаліста, Цимбалістий.

Скрипник, Скрипець, Скрипка, Скрипчук, Скрипнюк, Скрип'юк, Скрипичайко, Скрипниченко.

Сопівник, Сопільняк.

Людям, які грали на бандурі давали прізвища Бандура та Бандуренко. А контрабасисти, наприклад, носили такі: Басістий, Бас, Баса, Басенко, Басюк.

Прізвища Дудар, Дудник, Дудаш, Дуда, Дудка, Дудко та Дудишин утворилися завдяки людям, які грали на дуді. Кобзар належало кобзарям, а Сопівник, Сопільняк та Софілканич – скрипалям.