Чи можна перекопувати город восени: як зробити правильно, щоб не зашкодити

З приходом осені слід підготувати город до настання перших заморозків. Одним з етапів підготовки є перекопка ґрунту. Існують різні думки, коли варто це зробити та й взагалі, чи перекопування буде корисним.

Багато садівників не вважають перекопування потрібним. Але насправді питання тільки в тому, як це правильно зробити і в який період. Чому обов'язково варто перекопувати город та ососбливості цього процесу, розповість 24 Канал.

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Внесення добрив

Багато садівників нехтують цим, бо вважають, що восени удобрювати не потрібно. Але дарма. Саме в осінній період рослини найбільш уразливі після рясного плодоношення. Тому важливо перекопати та наситити ґрунт поживними речовинами й повітрям. Це допоможе вам влітку отримати великий урожай.

Можливість покращити стан ґрунту

Внаслідок перекопування ґрунт стає більш пухким, а це допомагає кращому проникненню повітря та вологи. Так само це один зі способів знищити комах-шкідників. Коли ви перекопуєте, їхні личинки виходять на поверхню, є висока ймовірність знищення.

Додаткове очищення

Під час копання обов'язково треба забрати весь непотріб: опале листя, сміття, бур'яни чи каміння. Приємний бонус – це допоможе зекономити час навесні.



Перекопування городу восени / Фото Depositphotos

Як зробити це правильно?

Якщо осінь видалась теплою, то слід перекопати город до початку листопада. Із настанням перших заморозків зробити це буде складніше.

Врахуйте також тип ґрунту. Якщо у вас на ділянці глинистий та важкий – без перекопування не обійтися. Натомість піщаний – краще перекопати у весняний період.

Глибина перекопування залежить від того, які культури ви будете садити наступного року. Рекомендуємо копати на багнет лопати, шари не перевертати, а перекладати між собою, щоб зберегти максимум корисних речовин.

Автор: Віра Шурмакевич