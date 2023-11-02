Многие садоводы не считают перекапывание нужным. Но на самом деле вопрос только в том, как это правильно сделать и в какой период. Почему обязательно стоит перекапывать огород и особенности этого процесса, расскажет 24 Канал.

Это полезно знать Будете чувствовать себя лучше: 5 комнатных растений, очищающих воздух в доме

Внесение удобрений

Многие садоводы пренебрегают этим, потому что считают, что осенью удобрять не нужно. Но зря. Именно в осенний период растения наиболее уязвимы после обильного плодоношения. Поэтому важно перекопать и насытить почву питательными веществами и воздухом. Это поможет вам летом получить большой урожай.

Возможность улучшить состояние почвы

В результате перекопки почва становится более рыхлой, а это помогает лучшему проникновению воздуха и влаги. Так же это один из способов уничтожить насекомых-вредителей. Когда вы перекапываетесь, их личинки выходят на поверхность, есть высокая вероятность уничтожения.

Дополнительная очистка

Во время копания обязательно нужно забрать весь хлам: опавшие листья, мусор, сорняки или камни. Приятный бонус – это поможет сэкономить время весной.



Перекапывание огорода осенью / Фото Depositphotos

Как сделать это правильно?

Если осень показалась теплой, то следует перекопать огород до начала ноября. С приходом первых заморозков сделать это будет сложнее.

Учтите также тип почвы. Если у вас на участке глинистый и тяжелый – без перекапывания не обойтись. А песчаный – лучше перекопать в весенний период.

Глубина перекопки зависит от того, какие культуры вы будете сажать в следующем году. Рекомендуем копать на штык лопаты, слои не переворачивать, а перекладывать между собой, чтобы сохранить максимум полезных веществ.

Автор: Вера Шурмакевич