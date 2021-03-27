Відомо, що в Україні щорічно переходять із зимового часу на літній. Українці роблять це у кінці березня й переводять свої годинники на годину вперед. Коли відбудеться перехід на літній час у 2021 році читайте далі.

Загалом, українці двічі на рік переводять стрілки своїх годинників – із зимового часу на літній і з літнього на зимовий. Перехід на літній час здійснюють в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня.

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Коли переводять годинники в Україні 2021 на літній час

Цьогоріч українці переведуть свої годинники у ніч з 27 березня на 28 березня. Точний час для переходу із зимового часу на літній – 3:00 ночі. Стрілки своїх годинників жителі України переставлять на годину уперед, що означає одне – спати ми будемо менше й у неділю 28 березня прокидатимемось раніше, аніж звикли.



Перехід на літній час 2021

Перехід на літній час здійснюють вже 25 років згідно до постанови Кабінету міністрів № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Нещодавно у Верховній Раді відбувались дискусії щодо скасування такого переходу й встановлення єдиного часу – літнього, однак законопроект не отримав достатньо голосів, аби бути впровадженим.