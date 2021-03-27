Известно, что в Украине ежегодно переходят с зимнего времени на летнее. Украинцы делают это в конце марта и переводят свои часы на час вперед. Когда состоится переход на летнее время в 2021 году читайте дальше.

В общем, украинцы дважды в год переводят стрелки своих часов – с зимнего времени на летнее и с летнего на зимнее. Переход на летнее время осуществляют в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.

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Когда переводят часы в Украине 2021 на летнее время

В этом году украинцы переведут свои часы в ночь с 27 марта на 28 марта. Точное время для перехода с зимнего времени на летнее – 3:00 ночи. Стрелки своих часов жители Украины переставляют на час вперед, что означает одно – спать мы будем меньше и в Воскресенье 28 марта будем просыпаться раньше, чем привыкли.



Переход на летнее время 2021

Переход на летнее время осуществляют уже 25 лет согласно постановлению Кабинета министров № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Недавно в Верховной Раде происходили дискуссии об отмене такого перехода и установлении единого времени – летнего, однако законопроект не получил достаточно голосов, чтобы быть внедренным.