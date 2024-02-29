Коли Україна переходитиме на літній час у 2024 році: точна дата та година

Вже незабаром українці перейдуть на літній час. Стрілки годинника доведеться крутити на годину вперед. Це робиться задля того, щоб зменшити використання електроенергії та жити за одним часом з іншими країнами.

Цього року перехід на літній час відбудеться в ніч з 30 на 31 березня, о 03:00. Він припадає на вихідний день, тож буде час, аби адаптуватися до змін та не проспати важливі події, передає LifeStyle 24.

Актуально 29 лютого – магічна дата: що потрібно зробити незаміжнім дівчатам у цей день

Як перейти на літній час

У сучасному світі перехід на літній час не викликає особливих проблем. Адже годинники на смартфонах, ноутбуках, планшетах та комп'ютерах переводяться автоматично. Вручну це потрібно робити лише, якщо ви маєте звичайні годинники, будильники або інші механічні пристрої.

Навіщо українцям переходити на літній час

В Україні стрілки годинника переводять двічі на рік. Окрім весни, це ще роблять восени, коли відбувається перехід на зимовий час. Така практика потрібна, аби уникнути певних труднощів. Річ у тім, що відстань між східними та західними областями України є досить великою.

Якщо українці завжди житимуть за зимовим часом, то на сході сонце буде сходити о 3 годині ночі, а заходити – о 20:00.

А повний перехід на літній час призведе до того, що взимку на заході сонце сходитиме о 09:00. Це не дуже зручно, зокрема, для людей, які вранці йдуть на роботу або навчання. Адже надворі буде ще темно.

Цікаво, що від такої особливості відмовитися можна. Однак лише за умови, що в Україні з'являться два часові пояси.