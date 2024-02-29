В этом году переход на летнее время состоится в ночь с 30 на 31 марта, в 03:00. Он приходится на выходной день, поэтому будет время, чтобы адаптироваться к изменениям и не проспать важные события, передает LifeStyle 24.

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Как перейти на летнее время

В современном мире переход на летнее время не вызывает особых проблем. Ведь часы на смартфонах, ноутбуках, планшетах и компьютерах переводятся автоматически. Вручную это нужно делать только, если вы имеете обычные часы, будильники или другие механические устройства.

Зачем украинцам переходить на летнее время

В Украине стрелки часов переводят дважды в год. Кроме весны, это еще делают осенью, когда происходит переход на зимнее время. Такая практика нужна, чтобы избежать определенных трудностей. Дело в том, что расстояние между восточными и западными областями Украины является достаточно большим.

Если украинцы всегда будут жить по зимнему времени, то на востоке солнце будет восходить в 3 часа ночи, а заходить – в 20:00.

А полный переход на летнее время приведет к тому, что зимой на западе солнце будет восходить в 09:00. Это не очень удобно, в частности, для людей, которые утром идут на работу или обучение. Ведь на улице будет еще темно.

Интересно, что от такой особенности отказаться можно. Однако лишь при условии, что в Украине появятся два часовых пояса.