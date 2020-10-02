Одна з найвідоміших актрис Голлівуду Пенелопа Крус також є кіноманкою. Вона залюбки переглядає нові стрічки своїх колег та ділиться враженнями з прихильниками. Днями Пенелопа Крус порекомендувала всім документальний фільм, який може змінити життя кожної людини.

Відповідний допис з'явився в інстаграмі Пенелопи Крус. Актриса розповіла, що днями переглянула документальну стрічку "Соціальна дилема", яка змінила її життя. Зірка голлівудських фільмів задумалась над впливом соціальних мереж на сучасний світ, тому порадила кожному переглянути цей проєкт Netflix.

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"Я не можу перестати думати про цей документальний фільм, що змінює життя! Це замало просто рекомендувати його. До речі, це моя єдина соціальна мережа, і так, я також використовую її, щоб висловити своє занепокоєння з приводу відсутності загальноприйнятих норм та наслідків. А ви вже дивились "Соціальну дилему?Чудовий і такий актуальний документальний фільм!" – написала Пенелопа Крус.

Що відомо про фільм "Соціальна дилема"

Прем'єра документального фільму "Соціальна дилема" відбулась 9 вересня 2020 року. Відтоді стрічка стала однією з найпопулярніших на стрімінговій платформі Netflix. А все тому, що автори проєкту порушили дуже актуальну тему сьогодення.

У центрі фільму – інтерв'ю представників великих компаній, зокрема Facebook і Google. Творці стрічки цікавляться, як і чому доступ до будь-якої інформації псує життя людям замість того, щоб покращувати його. І тут порушують питання впливу соцмереж на психічне здоров'я людей, збільшення кількості самогубств серед підлітків, теорії змов та маніпуляцій думкою суспільства.

"Фільм розповідає про час, коли для багатьох людей соціальні медіа стали невід'ємними. З цією необхідністю технологій з’являється величезна сила, яка, якщо її не зупинити, продовжуватиме підривати демократію, психічне здоров’я та права людини. Зараз, як ніколи, настав час вивчити вплив цих платформ на суспільство та вжити заходів для забезпечення того, щоб технологія служила інтересам людей, а не для отримання прибутку", – говорять автори фільму "Соціальна дилема".

Дивіться трейлер до фільму "Соціальна дилема": відео