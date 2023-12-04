Відомо, що Зібров під час великої війни перебуває в Україні. Артист виїжджав за кордон давати благодійні концерти, однак, повністю переїжджати в іншу країну, він не планує.

Цікаво Багато талановитих, – Павло Зібров зізнався, кого з українських виконавців слухає

Павло Зібров розповів, як ставиться до Олега Винника та Влада Ями

Співака запитали, кого він вважає найбільшим розчаруванням після початку повномасштабної війни. Він сказав, що не хоче когось засуджувати.

Я не можу їх засуджувати. У кожного своя нервова палітра. Люди можуть страшенно хворіти від цього. Ну залишилися там за кордоном Яма, Винник, Потап. Так, я не токсик, усе норм. Ясно, що їх молотять, перемелюють у соцмережах люди прості, і вони безумовно праві,

– сказав він.

Павло зазначив, що з 2014 року не їздив виступати до країни-агресорки, хоча його часто туди запрошували. Також артист додав, що йому подобається позиція Тамари Гвердцителі, яка виїхала з Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Мені подобається її позиція. Вона покинула Росію, сказала, що у неї мама з Одеси, і поїхала собі у Грузію,

– сказав Зібров.

Співак зізнався, що думає про Таїсію Повалій. За словами артиста, з останньою співачкою-зрадницею давно вже не комунікує, хоча раніше дружили.

Ми дружили 29 років. Я познайомився з Мариною, а Ліхута познайомився з Таєю. На очах їхня та наша любов. Після 2014 року ми припинили бачитися й спілкуватися,

– поділився він.

Що раніше казав Зібров про співаків-зрадників