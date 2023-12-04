Известно, что Зибров во время большой войны находится в Украине. Артист уезжал за границу давать благотворительные концерты, однако, полностью переезжать в другую страну, он не планирует.

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Певца спросили, кого он считает самым разочарованием после начала полномасштабной войны. Он сказал, что не хочет кого-нибудь осуждать.

Я не могу их осуждать. У каждого своя нервная гамма. Люди могут ужасно болеть от этого. Ну остались там за границей Яма, Винник, Потап. Да, я не токсик, все норм. Ясно, что их молотят, перемалывают в соцсетях люди простые, и они безусловно правы,

– сказал он.

Павел отметил, что с 2014 года не ездил выступать в страну-агрессорку, хотя его часто туда приглашали. Также артист добавил, что ему нравится позиция Тамары Гвердцители, которая уехала из России после начала полномасштабного вторжения.

Мне нравится ее позиция. Она покинула Россию, сказала, что у нее мама из Одессы, и уехала себе в Грузию,

– сказал Зибров.

Певец признался, что думает о Таисии Повалии. По словам артиста, с последней певицей-предательницей давно уже не коммуницирует, хотя раньше дружили.

Мы дружили 29 лет. Я познакомился с Мариной, а Лихута познакомился с Таей. На глазах их и наша любовь. После 2014 года мы перестали видеться и общаться,

– поделился он.

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