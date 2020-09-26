Ввечері 25 вересня під Чугуєвом, що на Харківщині, сталась авіакатастрофа. Під час навчальних польотів впав літак АН-26. На його борту перебувало 27 осіб, з яких 25 загинуло. Читайте список зірок, що відреагували на трагедію.

26 вересня в Україні оголошено днем жалоби через авіакатастрофу літака, що впав під Чугуєвим. Трагедія сколихнула всю країну, тому вітчизняні знаменитості також не змогли змовчати про те, що сталося. Про те, хто та як відреагував на катастрофу – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Варто знати Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: все, що відомо – фото, відео

Сергій Бабкін

Як відомо, український співак народився в Харкові. Саме на Харківщині і впав літак. "Жахлива трагедія… Мої дорогі, Харків. Царство Небесне", – написав Бабкін.

Потап

"Мої співчуття. Чугуїв", – небагатослівно висловився український співак.

Леся Нікітюк

На катастрофу відреагувала і телеведуча Леся Нікітюк. "Це така трагедія. Мої співчуття рідним і близьким, усіх загиблих на борту літака. 26 вересня (День жалоби в Україні). АН-26. 26 людей".

Дмитро Монатік

"Мої співчуття всім рідним й близьким загиблих. Жахлива трагедія. Вічна пам'ять", – прокоментував співак катастрофу.

Юрій Горбунов

Український телеведучий та шоумен також висловив співчуття родичам загиблих курсантів. "Жахлива трагедія! Співчуття всім родичам", – написав Юрій Горбунов.

Іраклі Макацарія

"Вічна пам'ять загиблим", – написав Іраклі.

Дантес

"Жахлива трагедія під Харковом. Вічна пам'ять", – написав співак.

Alyona Alyona

"З криком у грудях всесвіт затих, коли ховають молодих...Боляче, сумно. Мої співчуття рідним та близьким", – написала виконавиця.



Ілона Гвоздьова

"Передаю співчуття сім'ям загиблих. Вічна пам'ять", – прокоментувала українська танцівниця.