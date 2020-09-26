Вечером 25 сентября под Чугуевым, что на Харьковщине, произошла авиакатастрофа. Во время учебных полетов упал учебный самолет АН-26. На его борту находились 27 человек, из которых 25 погибли. Читайте список звезд, которые отреагировали на трагедию.

26 сентября в Украине объявлено днем траура в связи с авиакатастрофой самолета, рухнувшего под Чугуевым. Трагедия всколыхнула всю страну, поэтому отечественные знаменитости также не смогли смолчать о том, что произошло. О том, кто и как отреагировал на катастрофу – читайте в материале LifeStyle 24.

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Сергей Бабкин

Как известно, украинский певец родился в Харькове. Именно на Харьковщине и упал самолет. "Ужасная трагедия... Мои дорогие, Харьков. Царство Небесное", – написал Бабкин.

Потап

"Мои соболезнования. Чугуев", – немногословно высказался украинский певец.

Леся Никитюк

На катастрофу отреагировала и телеведущая Леся Никитюк. "Это такая трагедия. Мои соболезнования родным и близким, всем погибшим на борту самолета. 26 сентября (День траура в Украине). АН-26. 26 человек".

Дмитрий Монатик

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Ужасная трагедия. Вечная память", – прокомментировал певец катастрофу.

Юрий Горбунов

Украинский телеведущий и шоумен также выразил соболезнования родственникам погибших курсантов. "Ужасная трагедия! Соболезнования всем родственникам", – написал Юрий Горбунов.

Иракли Макацария

"Вечная память погибшим", – написал Иракли.

Дантес

"Ужасная трагедия под Харьковом. Вечная память", – написал певец.

Alyona Alyona

С криком в груди вселенная затихает, когда хоронят молодых ... Больно, грустно. Мои соболезнования родным и близким", – написала исполнительница.

Илона Гвоздева

"Передаю соболезнования семьям погибших. Вечная память", – прокоментировала украинская танцовщица.