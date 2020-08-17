Карибський острів Ангілья оголосив себе вільним від коронавірусу й готовий приймати туристів, щоправда в досить незвичний спосіб. На курорт можна буде потрапити лише за попереднім записом. Влада острова готова запровадити схему, яка допоможе уникнути натовпу туристів.

Пандемія коронавірусу та карантин чи не найбільш відчутно позначились на сфері туризму. Безліч курортних міст вже приймають туристів. Як інформує Travel + Leisure, острів Ангілья також готовий відкрити свої кордони для іноземних туристів вже з 21 серпня. Проте потрапити на відпочинок можна буде лише за встановленою схемою.

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Острів Ангілья оголосив себе вільним від коронавірусу. Але кожному відпочивальнику, який захоче провести відпустку на цьому курорті, доведеться заповнити онлайн-заявку на сайті Ангільської туристичної ради. Це дозволить уникнути масового напливу туристів.

"Ангілья наразі вільна від COVID-19, тому наша мета завжди полягала в тому, щоб знову відкритися розсудливо, приймаючи всі запобіжні заходи для захисту здоров'я і безпеки наших жителів і наших гостей", – заявила парламентський секретар Ангільї з туризму Квінс Гамбс-Марі.

Як потрапити на острів Ангілья?