Карибский остров Ангилья объявил себя свободным от коронавируса и готов принимать туристов, правда довольно необычным образом. На курорт можно будет только по предварительной записи. Власти острова готовы ввести схему, которая поможет избежать толпы туристов.

Пандемия коронавируса и карантин едва ли не ощутимее всего сказались на сфере туризма. Множество курортных городов уже принимают туристов. Как информирует Travel + Leisure, остров Ангилья также готов открыть свои границы для иностранных туристов уже с 21 августа. Однако попасть на отдых можно будет только по установленной схеме.

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Остров Ангилья объявил себя свободным от коронавируса. Но каждому отдыхающему, который захочет провести отпуск на этом курорте, придется заполнить онлайн-заявку на сайте Ангильского туристического совета. Это позволит избежать массового наплыва туристов.

"Ангилья пока свободна от COVID-19, поэтому наша цель всегда заключалась в том, чтобы снова открыться благоразумно, принимая все меры предосторожности для защиты здоровья и безопасности наших жителей и наших гостей", – заявила парламентский секретарь Ангильи по туризму Квинс Гамбс-Мари.

Как попасть на остров Ангилья?