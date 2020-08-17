Остров Ангилья объявил себя свободным от коронавируса: как попасть на курорт
Карибский остров Ангилья объявил себя свободным от коронавируса и готов принимать туристов, правда довольно необычным образом. На курорт можно будет только по предварительной записи. Власти острова готовы ввести схему, которая поможет избежать толпы туристов.
Пандемия коронавируса и карантин едва ли не ощутимее всего сказались на сфере туризма. Множество курортных городов уже принимают туристов. Как информирует Travel + Leisure, остров Ангилья также готов открыть свои границы для иностранных туристов уже с 21 августа. Однако попасть на отдых можно будет только по установленной схеме.
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Остров Ангилья объявил себя свободным от коронавируса. Но каждому отдыхающему, который захочет провести отпуск на этом курорте, придется заполнить онлайн-заявку на сайте Ангильского туристического совета. Это позволит избежать массового наплыва туристов.
"Ангилья пока свободна от COVID-19, поэтому наша цель всегда заключалась в том, чтобы снова открыться благоразумно, принимая все меры предосторожности для защиты здоровья и безопасности наших жителей и наших гостей", – заявила парламентский секретарь Ангильи по туризму Квинс Гамбс-Мари.
Как попасть на остров Ангилья?
- С 21 августа путешественникам необходимо зарегистрироваться на сайте Совета по туризму Ангильи, указать домашний адрес и желаемые даты поездки.
- В течение пяти-трех дней до прибытия следует подать отрицательный ПЦР-тест и медицинскую страховку, которая бы покрывала расходы, связанные с лечением COVID-19.
- Отдавать предпочтение будут посетителям из тех стран, которые имеют низкий уровень распространения коронавируса.
- После приезда туристам сделают первый ПЦР-тест, а через 10 дней – второй. В течение этого периода они должны остаться на своих виллах, а после второго отрицательного результата смогут свободно бродить по острову.
- Минимальная продолжительность пребывания на острове не установлена, однако те, кто останется менее чем на 10 дней, не смогут арендовать автомобиль.
- Зарегистрированные и утвержденные номера и виллы отдыхающих будут зафиксированы на туристическом портале.
- Сейчас носить маску на острове не нужно.