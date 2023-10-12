Що зробити з газоном восени, щоб він пережив заморозки

Газон виконує декоративну функцію на будь-якій ділянці. Для того, щоб він успішно пережив зиму, треба зробити певні процедури. Й тоді він буде навесні свіженьким і пишним.

Догляд газону включає такі заходи, як підживлення, чищення ділянки, підстригання, аерація та боротьба зі шкідниками. І кожен з цих етапів має значення, тож їх не можна пропускати. Як провести ці процедури правильно – розповість 24 Канал.

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Догляд за газоном: що зробити

Насамперед важливо ретельно прибрати все зайве з ділянки. Зокрема, опале листя, тому що воно через певний час починає гнити. До того ж трава не отримує сонця та достатньо повітря. У результаті можуть розвиватися різні хвороби.

Після цього в газон треба внести деякі добрива. Це потрібно, щоб трава отримала корисні речовини для розвитку кореневої системи. В осінніх добривах майже немає азоту, через який зелень проростає. Натомість дуже багато фосфору, калію, кальцію. Саме ці речовини допомагають газону успішно пережити зиму.

Звернуть увагу, що підгодівлю слід внести за 1 місяць до дати останнього косіння. Якщо пропустили, нічого страшного. Але намагайтеся це зробити, поки температура тримається на рівні +4-5.

Перед настанням зими траву слід підстригти. Зазвичай процедуру виконують у жовтні-листопаді, зважаючи на погоду та особливості клімату. Газон стрижуть максимум на 7 сантиметрів. Більше не треба, бо він змерзне. А високий шар трави буде пріти під снігом. Не варто також косити траву перед самими заморозками, тому що їй потрібно десь півтора-два тижні, аби відновитись. За цей час газон може вирости ще на кілька сантиметрів.

Особливе значення має процес аерації – насичення трави повітрям. Процедуру проводять вилами або спеціальними інструментами, проколюючи верхній шар. Таким чином, вода матиме доступ до більш глибоких шарів газону. Відповідно, земля буде більш пухкою, а коріння – насититься киснем. Аерацію краще проводити у жовтні, перед використанням підживлень.

Також, за потреби, варто обробити газон від різних захворювань. Їх часто уражають іржа, біла плямистість та цвіль. Щоб цього уникнути, потрібно після останнього скошування, обробити ділянку фунгіцидом – потужним засобом від хвороб і шкідників.

Захисту від заморозків потребує не лише газон, а й рослини в саду й на городі. На днях ми розповідали, що зробити з ними перед початком холодів.