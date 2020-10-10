Подорожувати під час пандемії не завжди безпечно, але дуже хочеться побачити осінню природу не тільки в найближчому парку.

Монастирі Японії, ліси Болгарії, гори Шотландії – усі ці місця та безліч інших, осінню виглядають просто фантастично! Підбірку осінніх фотогрофій опублікували на сайті "ВСВІТІ".

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9 фантастично-казкових фото

Лось бреде по річці Снейк

На північному заході США є річка Снейк. Її довжина понад 1,5 тисячі кілометра. Природа навколо річки настільки дивовижна, що аж перехоплює подих!

Щодо назви, Девід Томпсон уперше записав назву річки як Shawpatin, а учасники експедиції Льюїса і Кларка 1805 дали річці назву "Льюїс". Серед інших назв були "Мед", "Шошони" та "Септін". Але, зрештою, за річкою закріпилась відома всім назва – Снейк.



Казкова осінь на річці Снейк / Фото vsviti

Чарівний монастир в Кіото

Монастирі Японії завжди приваблювали туристів. Буддистський монастир в Кіото восени особливо гарний!

Саме місто виникло на основі стародавньої японської столиці Хейан. Кіото розташоване на території Кіотської западини та гір. Найбільша вершина є пік Сімей, її висота 848 метрів.



Монастир в Японії / Фото vsviti

Трамвай їде по вуличці в Празі

Середньовічна архітектура міста Прага завжди приваблювала туристів у будь-яку пору року. Тут є величні замки, й річка Влтава, яка протікає вздовж міста, та архітектура різних епох.

А це фото виглядає так, ніби трамвай везе нас у золотисту осінь.



Трамвай у Празі / Фото vsviti

Дорога до Банско

Ліси займають одну третю частину всієї території Болгарії. Тому потрапити сюди восени – це означає потрапити в кольорову осінню казку.

Місто в Банско – це справжній музей просто неба. Крім гарної природи, тут є ще безліч добре збережених архітектурних пам'яток.



Осінь у Болгарії / Фото kostenurka.me

Старе дерево у Портленді

Місто Портленд розташоване в США та розділений річкою Вілламетт на дві частини. Цікаво, що дві частини міста з'єднують аж одинадцять мостів.

У Портленді, в одному з парків, є старе дерево, яке казково виглядає восени.



Осінь у Портленді / Фото vsviti

Таємнича дорога у Трансільванії

Дорога в Трансільванії виглядає дуже містично. Золотисті кольори та туман у сукупності нагадують початок якоїсть фантастичної подорожі!



Містична дорога в осінь / Фото vsviti

Палітра з величних гір

А ось величні гори Шотландії у відображенні води виглядають як палітра художника.



Палітра з гір / Фото vsviti

Озеро Аши у Хаконе

У центральній частині Хаконе є краторне озеро Аши. Кольорові дерева та вода – виглядають дуже заспокійливо.

Цікаво, що це озеро утворилось 400 тисяч років тому!



Осіннє озеро Аши / Фото vsviti

Холодний Отаго

Один із 16-ти регіонів у Новій Зеландії – Отаго. Де й розташована затока з однойменною назвою. Ліс та гори з цього фото віють осінньою прохолодою.



Осінній Отаго / Фото vsviti