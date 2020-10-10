Осінь в різних куточках світу: віртуальна подорож
Подорожувати під час пандемії не завжди безпечно, але дуже хочеться побачити осінню природу не тільки в найближчому парку.
Монастирі Японії, ліси Болгарії, гори Шотландії – усі ці місця та безліч інших, осінню виглядають просто фантастично! Підбірку осінніх фотогрофій опублікували на сайті "ВСВІТІ".
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9 фантастично-казкових фото
Лось бреде по річці Снейк
На північному заході США є річка Снейк. Її довжина понад 1,5 тисячі кілометра. Природа навколо річки настільки дивовижна, що аж перехоплює подих!
Щодо назви, Девід Томпсон уперше записав назву річки як Shawpatin, а учасники експедиції Льюїса і Кларка 1805 дали річці назву "Льюїс". Серед інших назв були "Мед", "Шошони" та "Септін". Але, зрештою, за річкою закріпилась відома всім назва – Снейк.
Казкова осінь на річці Снейк / Фото vsviti
Чарівний монастир в Кіото
Монастирі Японії завжди приваблювали туристів. Буддистський монастир в Кіото восени особливо гарний!
Саме місто виникло на основі стародавньої японської столиці Хейан. Кіото розташоване на території Кіотської западини та гір. Найбільша вершина є пік Сімей, її висота 848 метрів.
Монастир в Японії / Фото vsviti
Трамвай їде по вуличці в Празі
Середньовічна архітектура міста Прага завжди приваблювала туристів у будь-яку пору року. Тут є величні замки, й річка Влтава, яка протікає вздовж міста, та архітектура різних епох.
А це фото виглядає так, ніби трамвай везе нас у золотисту осінь.
Трамвай у Празі / Фото vsviti
Дорога до Банско
Ліси займають одну третю частину всієї території Болгарії. Тому потрапити сюди восени – це означає потрапити в кольорову осінню казку.
Місто в Банско – це справжній музей просто неба. Крім гарної природи, тут є ще безліч добре збережених архітектурних пам'яток.
Осінь у Болгарії / Фото kostenurka.me
Старе дерево у Портленді
Місто Портленд розташоване в США та розділений річкою Вілламетт на дві частини. Цікаво, що дві частини міста з'єднують аж одинадцять мостів.
У Портленді, в одному з парків, є старе дерево, яке казково виглядає восени.
Осінь у Портленді / Фото vsviti
Таємнича дорога у Трансільванії
Дорога в Трансільванії виглядає дуже містично. Золотисті кольори та туман у сукупності нагадують початок якоїсть фантастичної подорожі!
Містична дорога в осінь / Фото vsviti
Палітра з величних гір
А ось величні гори Шотландії у відображенні води виглядають як палітра художника.
Палітра з гір / Фото vsviti
Озеро Аши у Хаконе
У центральній частині Хаконе є краторне озеро Аши. Кольорові дерева та вода – виглядають дуже заспокійливо.
Цікаво, що це озеро утворилось 400 тисяч років тому!
Осіннє озеро Аши / Фото vsviti
Холодний Отаго
Один із 16-ти регіонів у Новій Зеландії – Отаго. Де й розташована затока з однойменною назвою. Ліс та гори з цього фото віють осінньою прохолодою.
Осінній Отаго / Фото vsviti