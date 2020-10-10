Путешествовать во время пандемии не всегда безопасно, но очень хочется увидеть осенью природу не только в ближайшем парке.

Монастыри Японии, леса Болгарии, горы Шотландии – все эти места и множество других осенью выглядят просто фантастически! Подборку осенних фотогрофий опубликовали на сайте "ВСВІТІ".

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9 фантастически сказочных фото

Лось бредет по реке Снейк

На северо-западе США есть река Снейк. Ее длина более 1,5 тысячи километров. Природа вокруг реки настолько удивительна, что даже дух захватывает!

Что касается названия, Дэвид Томпсон впервые записал название реки как Shawpatin, а участники экспедиции Льюиса и Кларка в 1805 году дали реке название "Льюис". Среди других названий были "Мед", "Шошоны" и "Септин". Но, в конце концов, за рекой закрепилось известное всем название – Снейк.

Сказочная осень на реке Снейк / Фото vsviti

Волшебный монастырь в Киото

Монастыри Японии всегда привлекали туристов. Буддистский монастырь в Киото осенью особенно хорош!

Сам город возник на основе древней японской столицы Хэйан. Киото расположен на территории Киотской впадины и гор. Самой большой вершиной является пик Симэй, ее высота 848 метров.

Монастырь в Японии / Фото vsviti

Трамвай едет по улочке в Праге

Средневековая архитектура города Прага всегда привлекала туристов в любое время года. Здесь есть величественные замки, и река Влтава, которая протекает вдоль города, и архитектура разных эпох.

А это фото выглядит так, будто трамвай везет нас в золотистую осень.

Трамвай в Праге / Фото vsviti

Дорога к Банско

Леса занимают одну третью часть всей территории Болгарии. Поэтому попасть сюда осенью – это значит попасть в цветную осенью сказку.

Город в Банско – это настоящий музей под открытым небом. Кроме красивой природы, здесь есть еще множество хорошо сохранившихся архитектурных памятников.

Осень в Болгарии / Фото kostenurka.me

Старое дерево в Портленде

Город Портленд находится в США и разделен рекой Вилламетт на две части. Интересно, что две части города соединяют одиннадцать мостов.

В Портленде, в одном из парков, есть старое дерево, которое сказочно выглядит осенью.

Осень в Портленде / Фото vsviti

Таинственная дорога в Трансильвании

Дорога в Трансильвании выглядит очень мистически. Золотистые цвета и туман в совокупности напоминают начало какого-то фантастического путешествия!

Мистическая дорога в осень / Фото vsviti

Палитра из величественных гор

А вот величественные горы Шотландии в отражении воды выглядят как палитра художника.

Палитра с гор / Фото vsviti

Озеро Аши в Хаконэ

В центральной части Хаконэ есть краторне озеро Аши. Цветные деревья и вода – выглядят очень успокаивающе.

Интересно, что это озеро образовалось 400 тысяч лет назад!

Осеннее озеро Аши / Фото vsviti

Холодный Отаго

Один из 16 регионов в Новой Зеландии – Отаго. Где и расположен залив с одноименным названием. Лес и горы с этого фото веют осенней прохладой.



Осенний Отаго / Фото vsviti