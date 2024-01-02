Ці 3 добрива забезпечать орхідеї пишне цвітіння: їх легко приготувати вдома

Орхідея – популярна кімнатна рослина. Вона неймовірно гарно цвіте, однак, потребує ретельного догляду. Нерідко господарі будинку стикаються з тим, що орхідея перестає розвиватися.

Експерти кажуть, що до квітки потрібно додавати лід. Так вона отримує стрес, а згодом активно цвіте. Кубики льоду варто класти в горщик, в якому росте орхідея.

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Чим поливати орхідею, щоб вона гарно цвіла

Настій з бананової шкірки. Річ у тім, що вона має багато азоту, магнію та фосфору. Настій додає блиску листям рослини, а квіти робить яскравішими. Спершу потрібно помити бананову шкірку, поставити її у каструлю та залити кип'ятком, який попередньо необхідно охолодити до 40 градусів. Далі накрийте все кришкою і зберігайте у темному приміщенні протягом трьох днів.

Відвар з цибулевого лушпиння. Він володіє антибактеріальним ефектом та має багато каротину, мінеральних солей, вітамінів та фітонцидів. Для початку залийте лушпиння гарячою водою, залиште його на 6 хвилин та охолодіть. Поливайте орхідею таким відваром 1 раз на місяць.

Кава та чай. Ми звикли пити ці напої. Мабуть, жоден ранок не розпочинається без них. Однак цікаво, що кава й чай містять велику кількість поживних речовин, які потрібні орхідеї для хорошого цвітіння.

Що ще забезпечить хороше цвітіння орхідеї