Орхідеї цвітуть по-різному: один вид – довше, інший – менше. Адже вони мають свої особливі потреби у догляді. Сьогодні 24 Канал розкаже про це детальніше.

Про що йдеться Названо найкраще місце для орхідеї взимку

Фаленопсис

За цим видом орхідеї досить легко доглядати. Квіти можуть бути різних кольорів: білі, рожеві, фіолетові, жовті, оранжеві та червоні. Вони ростуть поодинці або збираються у суцвіття. Фаленопсис може цвісти від 3 до 8 місяців.

Фаленопсис цвіте 3-8 місяців / Фото Canva

Дендробіум

У цього виду орхідеї високе та тонке стебло, на якому видніються зелені листочки. Квітка має приємний аромат та додає особливого шарму кімнаті. Цвітіння дендробіуму відбувається після стану спокою та триває 2-3 тижні.

Дендробіум цвіте 2-3 тижні / Фото Canva

Ванда

Ванда любить світло, вологість та потребує регулярного доступу до повітря. Велика кількість сонячних променів допомагає орхідеї розвиватися. Однак варто уважно дивитися за тим, щоб листочки не отримали опіків. Ванда цвіте один раз на рік. Це відбувається навесні або влітку. Цвітіння може тривати від 2 тижнів до 2 місяців.

Ванда цвіте від 2 тижнів до 2 місяців / Фото Canva

Каттлея

Каттлея має великі квіти яскравих кольорів. Цей вид орхідеї може адаптуватися до будь-яких умов та є досить витривалим. Коли каттлея перебуває у стані спокою, її варто тримати на балконі, який попередньо необхідно засклити. Зазвичай цвітіння відбувається протягом 3 тижнів.

Каттлея цвіте 3 тижні / Фото Canva

Цимбідіум

Навесні Цимбідіум виносять на балкон або відкриту терасу. В той період температура повітря вночі приблизно 7-10 градусів. Змінити місце розташування орхідеї потрібно, коли прийде осіннє похолодання. Цимбідіум починає цвісти ближче до зими. Відбувається це приблизно 1-2 місяці.

Цимбідіум цвіте 1-2 місяці / Фото Canva

Брасія

Брасія цвіте майже весь рік. Цей вид орхідеї повинен знаходитися у приміщенні, яке не занадто освітлене. Зимою вона потребує багато свіжого повітря. Зазвичай брасія цвіте протягом 1-2 місяців.

Брасія цвіте 1-2 місяці / Фото "Мова квітів"