Зберігати прикраси легко: оригінальні органайзери з підручних матеріалів

Щоб кожна річ у домі мала своє місце, часто рятують органайзери. Завдяки їм можна зберігати прикраси – браслети, сережки й іншу біжутерію чи коштовності.

Стильні та оригінальні органайзери для прикрас можна не тільки придбати, але й зробити своїми руками – за короткий час та без особливих жертв і витрат. Дивіться найкращі ідеї у добірці 24 Каналу.

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Органайзер з картонної коробки

Якщо у вас залишилась коробка після доставки чи з-під взуття, її можна використати з користю. У кількох місцях зробити прорізи та вставити туди трубочки для напоїв. Коробку можна залишати як відкритою, так і закривати її – на смак. Органайзер можна стилізувати та прикрасити.



Ідеї для органайзера / Фото з пінтереста

Плетене панно

Для такого органайзера потрібна дерев'яна рамка та нитка улюбленого кольору. Нитку потрібно переплести у хаотичному стилі – на неї буде зручно вішати сережки, браслети та інші прикраси.



Ідеї для органайзера / Фото з пінтереста

Органайзер-дерево

Стильне "дерево" можна зробити тільки з допомогою тонкого дроту. З нього слід спершу скрутити стовбур, а з нього тонші гілочки, на яких і висітиме ваша біжутерія.



Ідеї для органайзера / Фото з пінтереста

Ящик для каблучок

Цей органайзер найбільш зручним буде для каблучок та дрібних прикрас. Для нього потрібно обмотати олівці або ручки м'якою тканиною та заповнити цим дерев'яну чи будь-яку іншу рамку або коробку. Такий ящик матиме вигляд незгірш органайзерів у ювелірних магазинах.



Ідеї для органайзера / Фото з пінтереста

Нестандартні картини

Ще одна оригінальна ідея, для якої підійде рамка. Її потрібно заповнити тканиною, на яку й вішатимете прикраси. "Картина" навіть може стати доповненням до інтер'єру, якщо прикраси будуть в одному цікавому стилі.



Ідеї для органайзера / Фото з пінтереста

Органайзер з вішалки

Нестандартна ідея – використати вішалку для прикрас. Її можна доповнити гачками, – так нічого не заплутається, а за бажанням все можна сховати у шафу.



Ідеї для органайзера / Фото з пінтереста

Органайзер-полички

Композиція з поличок – ще одне цікаве доповнення до інтер'єру. Вона підійде для тих дівчат, у яких багато прикрас і їх нікуди складати. До того ж так зручно обирати прикраси під образ щодня і мати їх перед очима. Такий органайзер можна зробити з ключниці.



Ідеї для органайзера / Фото з пінтереста

Органайзер для підвісок

Щоб зберігати підвіски, ланцюжки, та уникнути заплутування – можна використати подовгасті баночки з корками. У них можна зачепити гачки, а всередину помістити прикраси. Вони також будуть родзинками в інтер'єрі.



Ідеї для органайзера / Фото з пінтереста