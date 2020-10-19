Голлівудська акторка і модель українського походження Ольга Куриленко неодноразово отримувала шквал критики у мережі через надмірну худорбу. Нове фото зірки не було винятком, проте миритися з бодішеймінгом вона вже не стала та різко відповіла хейтерам.

У свої 40 років Ольга Куриленко може похизуватись фантастичною стрункістю і підтягнутим тілом. Схоже, своєю фігурою вона цілком задоволена, однак шанувальники вважають її надто худою. Тому кожне фото зірки супроводжується критикою зовнішності та образливими порівняннями через фігуру. В інстаграмі вона вперше наважилась дати відсіч хейтерам.

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Так, нову хвилю хейту викликало фото Ольги Куриленко в чорному латексному комбінезоні, зроблене під час зйомки для Harper's Bazaar Korea. "Занадто худа", "Схожа на скелет", Потрібно більше їсти", "Припини морити себе голодом", "Дуже маленькі груди", – йдеться у коментарях.

Модель зауважила, що бодішеймінг однаково образливий як для людей з пишними формами, так і для худорлявих. Вона пояснила, що має швидкий метаболізм, тому спалює все через шалений ритм життя. Ольга Куриленко наголосила, що крім традиційних прийомів їжі – сніданку, обіду, вечері, вона харчується додатково, адже потребує багато енергії. Тому аж ніяк не пропагує анорексію.

Я повинна їсти частіше, а іноді й більше, ніж нормальна людина. Я все життя проводжу на знімальному майданчику, постійно їм, і колеги помічають це. Їжа – моє паливо. Я як машина, без палива не заведуся,

– пояснила голлівудська зірка.

Вона зізналась, що на обід часто замовляє другу порцію, чим викликає подив колег і запитання: "Як ти можеш стільки з'їсти?". Однак погладшати зі здоровим раціоном Ользі Куриленко не вдається. Крім того, вона чудово почувається у такій формі, а зайва вага, на її думку, породжуватиме лише проблем зі здоров'ям.

"Щоб набрати вагу, мені довелося б переїдати кожен день: тонни білого хліба, гамбургери, смажене жирне м'ясо або що-небудь з білої муки, мармеладні ведмедики, плитки шоколаду, печиво", – наголосила акторка.