Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко неоднократно получала шквал критики в сети за чрезмерную худобу. Новое фото звезды не было исключением, однако мириться с бодишеймингом она уже не стала и резко ответила хейтерам.

В свои 40 лет Ольга Куриленко может похвастаться фантастической стройностью и подтянутым телом. Похоже, своей фигурой она вполне довольна, однако поклонники считают ее чересчур худой. Поэтому каждое фото звезды сопровождается критикой внешности и оскорбительными сравнениями из-за фигуры. В инстаграме она впервые решилась дать отпор хейтерам.

Читайте также Ольга Куриленко оскандалилась заявлением: Украинской крови во мне вообще нет

Так, Новую волну хейта вызвало фото Ольги Куриленко в черном латексном комбинезоне, сделанное во время съемки для Harper's Bazaar Korea. "Слишком худая", "Похожа на скелет", Нужно больше есть", "Прекрати морить себя голодом", "Очень маленькая грудь", – говорится в комментариях.

Модель отметила, что бодишейминг одинаково оскорбителен как для людей с пышными формами, так и для худощавых. Она объяснила, что имеет быстрый метаболизм, поэтому сжигает все из-за бешеного ритма жизни. Ольга Куриленко подчеркнула, что кроме традиционных приемов пищи-завтрака, обеда, ужина, она питается дополнительно, ведь требует много энергии. Поэтому отнюдь не пропагандирует анорексию.

Я должна есть чаще, а иногда и больше, чем нормальный человек. Я всю жизнь провожу на съемочной площадке, постоянно ем, и коллеги замечают это. Еда - мое топливо. Я как машина без топлива не заведусь,

– объяснила голливудская звезда.

Она призналась, что на обед часто заказывает вторую порцию, чем вызывает недоумение коллег и вопрос: "как ты можешь столько съесть?". Однако потолстеть со здоровым рационом Ольге Куриленко не удается. Кроме того, она прекрасно чувствует себя в такой форме, а лишний вес, по ее мнению, будет порождать только проблем со здоровьем.

"Чтобы набрать вес, мне пришлось бы переедать каждый день: тонны белого хлеба, гамбургеры, жареное жирное мясо или что-нибудь из белой муки, мармеладные мишки, плитки шоколада, печенье", – подчеркнула актриса.