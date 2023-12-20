Туди увійде одразу декілька нових смаків, зауважує 24 Канал. Олії "Олейна" виробляють відповідно до найвищих міжнародних стандартів якості та ретельно контролюють на кожному етапі виробництва.

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Одразу декілька смаків увійшло до нової лінійки

Серед нових смаків лінійки "Олейна" з травами будуть представлені:

томат, часник, базилік;

часник, базилік;

перець чилі, базилік, томати;

базилік, орегано, розмарин, відомий ще як "Трави Провансу".

Компанія Bunge є глобальним лідером в агробізнесі, виробництві продуктів харчування та незамінних інгредієнтів, які визначають смак, поживність та кулінарний досвід.

Нова лінійка олій "Олейна" з травами є першим кроком бренду з імпорту кращих європейських практик в Україну. Ці рецептури олій "рідких спецій" під локальними брендами вже успішно продаються в багатьох європейських країнах.

"Поява на українському ринку олій з новими ароматами під брендом "Олейна" – це відгук на гастрономічний запит сучасного українця. Сьогодні, коли ресурс став однією з цінностей, ми всі шукаємо продукти та послуги, які допомагають його зберегти. Приготування їжі не виняток. Хтось прагне смачного розмаїття для настрою, комусь стає більш важливим здорове харчування, а дехто – шукає готові рішення для приготування їжі щодня навіть в умовах перебоїв з електрикою", – зауважує Євгенія Роїк, маркетинг-менеджер бренду "Олейна".

Олії з травами – це наче "рідкі спеції" готові до приготування як гарячих, так і холодних страв. До того ж багато споживачів, які повернулись в Україну з-за кордону, хотіли б використовувати побачені кулінарні лайфхаки з інших країн у себе на кухні. Нова лінійка "Олейна" відкриває таку можливість,

– додає Євгенія Роїк.

Олії "Олейна" з травами вироблені відповідно до найвищих міжнародних стандартів якості. Це означає суворий контроль відбору усіх інгредієнтів та кожного етапу виробництва.

Крім того, завдяки внутрішній системі контролю, яка відстежує склад та чистоту матеріалів, що постачаються для виробництва, можна бути певними, що насіння, з якого виробляється олія – найвищої якості.

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Що варто знати про бренд "Олейна"

Соняшникова олія під ТМ "Олейна" з’явилася на ринку 1998 року. Її виготовляють на Дніпропетровському олійноекстракційному заводі, що входить до міжнародної компанії Bunge – одного з найбільших світових гравців агросектору, сектору виробництва продуктів харчування та інгредієнтів.

Станом на сьогодні компанія має 51 завод з переробки олії у світі, 29 заводів з рафінації олій та 25 ліній бутилювання. Bunge постачає інгредієнти та інноваційні рішення для відомих у світі брендів та виробників. В Україні компанії Bunge належить два заводи та три елеватори.

Продукція ТМ "Олейна" виготовляється під контролем міжнародної компанії Bunge. Якість такої олії, виготовленої на ДОЕЗ, підтверджена українськими та європейськими сертифікатами якості. Зокрема:

ISCC plus;

ISO 14001;

FSSC 22000;

а також екологічним сертифікатом за міжнародним стандартом ДСТУ ISO 14024.

Зауважимо, що "Олейна" – наразі єдина бутильована соняшникова олія в Україні, яка пройшла екосертифікацію.