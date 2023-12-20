Туда войдет сразу несколько новых вкусов, информирует 24 Канал. Масло "Олейна" производят в соответствии с самыми высокими международными стандартами качества и тщательно контролируют на каждом этапе производства.

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Сразу несколько вкусов вошло в новую линейку

Среди новых вкусов линейки "Олейна" с травами будут представлены:

томат, чеснок, базилик;

чеснок, базилик;

перец чили, базилик, томаты;

базилик, орегано, розмарин, известный еще как "Травы Прованса".

Bunge является глобальным лидером в агробизнесе, производстве продуктов питания и незаменимых ингредиентов, которые определяют вкус, питательность и кулинарный опыт.

Новая линейка масел "Олейна" с травами является первым шагом бренда по импорту лучших европейских практик в Украину. Эти рецептуры масел "жидких специй" под локальными брендами уже успешно продаются во многих европейских странах.

"Появление на украинском рынке растительных масел с новыми ароматами под брендом "Олейна" – это отзыв на гастрономический запрос современного украинца. Сегодня, когда ресурс стал одной из ценностей, мы все ищем продукты и услуги, которые помогают его сохранить. Приготовление пищи не исключение. Кто-то стремится к вкусному разнообразию для настроения, кому-то становится более важным здоровое питание, а некоторые – ищет готовые решения для приготовления пищи ежедневно даже в условиях перебоев с электричеством", – отмечает Евгения Роик, маркетинг-менеджер бренда "Олейна".

Масло с травами – это как "жидкие специи", готовые к приготовлению как горячих, так и холодных блюд. К тому же многие потребители, которые вернулись в Украину из-за границы, хотели бы использовать увиденные кулинарные лайфхаки из других стран у себя на кухне. Новая линейка "Олейна" открывает такую возможность,

– добавляет Евгения Роик.

Масло "Олейна" с травами произведено в соответствии с самыми высокими международными стандартами качества. Это означает серьезный контроль отбора всех ингредиентов и каждого этапа производства.

Кроме того, благодаря внутренней системе контроля, которая отслеживает состав и чистоту поставляемых для производства материалов, можно быть уверенными, что семена, из которых производится масло – высочайшего качества.

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Что следует знать о бренде "Олейна"

Подсолнечное масло под ТМ "Олейна" появилась на рынке в 1998 году. Ее производят на Днепропетровском маслоэкстракционном заводе, который входит в международную компанию Bunge – одного из крупнейших мировых игроков агросектора, сектора производства продуктов питания и ингредиентов.

На сегодня компания имеет 51 завод по переработке масла в мире, 29 заводов по рафинации масел и 25 линий бутылирования. Bunge поставляет ингредиенты и инновационные решения для известных брендов и производителей в мире. В Украине компании Bunge принадлежит два завода и три элеватора.

Продукция ТМ "Олейна" производится под контролем международной компании Bunge. Качество такого масла, изготовленного на ДОЭЗ, подтверждено украинскими и европейскими сертификатами качества. В частности:

ISCC plus;

ISO 14001;

FSSC 22000;

а также экологический сертификат по международному стандарту ДСТУ ISO 14024.

Отметим, что "Олейна" – единственное бутилированное подсолнечное масло в Украине, которое прошло экосертификацию.