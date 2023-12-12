З'ясувалося, що загалом родині Зеленських зараз складно щось планувати. Втім, перша леді наголосила, що подарунками цьогоріч вони точно обміняються.

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Зеленська розповіла, чи планують вони з сім'єю святкувати Різдво

Перша леді зізналася, що поки не знає, чи вдасться її родині втілити все, що вони звикли робити на Різдво. Втім, обмінюватися подарунками вони точно будуть.

Одна традиція сто відсотків буде втілена — це дарувати подарунки одне одному і, авжеж, дітям, – поділилася Олена Зеленська.

Водночас дружина президента зізналася, що навіть придбати приємності для рідних їй зараз складно. Втім, на щастя є онлайн-магазини.

"Для нас це зараз складне завдання. Тому що, як я вже казала, я майже не можу кудись вийти, в крамницю в тому числі. Але, на щастя, є інтернет-магазини, і тому я, чесно кажучи, дуже велику частину часу зараз проводжу, скролячи стрічку й видивляючись, що я можу придбати як подарунки", – поділилася перша леді.

Олена Зеленська підсумувала, що подарунки обов'язково будуть, але як їхня родина ними обміняється, вона поки не знає.

Олена та Володимир Зеленські обговорювали подарунки для дітей

Нещодавно перша леді України розповідала, що здебільшого, коли є можливість поспілкуватися, вони з чоловіком спілкуються про дітей та обговорюють родинні питання. Так, нещодавно зіркове подружжя розмовляло про те, які подарунки купити для близьких на новорічні та різдвяні свята.

"Сьогодні ми обговорювали, які подарунки можемо приготувати дітям до дня Святого Миколая. 6 грудня будемо святкувати, а ми ще не готові. А там вже треба на Різдво і на Новий рік придумувати. Ми поки не дійшли згоди", – сказала тоді Зеленська.