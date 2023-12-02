Олена Зеленська чесно відповіла, чи хоче вдруге бачити чоловіка президентом

Перша леді України висловилась про майбутнє її сім'ї – чоловіка й дітей. Вона розмірковувала, яким бачить життя після перемоги і чи буде Володимир Зеленський вдруге на посту президента.

Олена Зеленська взяла участь у подкасті The Economist, де висловилась про сімейне життя. Відповідаючи на запитання про майбутнє сім'ї, вона згадала про можливість президента вдруге балотуватися.

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Олена Зеленська про чоловіка та другий термін

Я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін або на два наступні терміни. Напевно, ми повинні будемо придумати щось нове,

– зізналась перша леді.

Олена Зеленська мріє, щоб у майбутньому її сім'я знову возз'єдналась. Щодо діяльності, дружина президента хоче подумати про це вже після відпустки.

"Наша сім'я знову буде разом. Будемо жити разом, з чоловіком і дітьми. Весь час. Візьмемо відпустку і поїдемо кудись, навіть не знаю, куди завгодно, але гуртом, всі четверо. І ця відпустка буде тривалою – цілий місяць. А вже після цього ми подумаємо, що робити далі, він і я", – зауважила Зеленська.



Володимир та Олена Зеленські / Фото з інстаграму першої леді

Як часто бачиться сім'я президента

, перша леді вже відповідала на запитання, чи піде Володимир Зеленський на другий термін . Вона пригадала, як не до кінця підтримувала чоловіка, коли він балотувався вперше. Та якщо президент вирішить знову балотуватися, Олена його підтримає.

У час війни Олена та Володимир Зеленські не живуть разом. За словами президента, бачаться вони також вкрай рідко: це пов'язано з питаннями безпеки.

"Це дуже важливий час для мене, який підтримує та мотивує. Я сумую за своєю сім'єю. За Оленою, за дітьми. І скажу вам відверто, інколи хочеться просто посидіти, обійняти", – казав президент Зеленський.