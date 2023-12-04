Після заяви про розрив: Олександр Волошин зізнався, чи розлучився з Анною Трінчер офіційно

Днями Анна Трінчер та Олександр Волошин приголомшили шанувальників новиною про розрив через рік після одруження. Тепер чоловік розповів, чи розлучилися вони з коханою офіційно.

Виявляється, за документами подружжя досі разом. Втім, незабаром вони поїдуть до ДРАЦСу, де подадуть документи на розірвання шлюбу.

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Волошин розповів, чи розлучилися вони з дружиною офіційно

Виявляється, після новини про розлучення багатьох фанів цікавило запитання, чи розвелася пара офіційно. Тож днями Олександр розповів усі деталі. Він пояснив, що поки вони з Анною ще не подали документи на розірвання шлюбу, але мають це зробити 7 грудня.

Офіційно ми ще не розвелися. Але через декілька днів маємо це зробити,

– підкреслив блогер.

Чи розлучилися Трінчер та Волошин офіційно: Скриншот з інстаграм-сторіс

Стосунки Трінчер та Волошина