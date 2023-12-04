Після заяви про розрив: Олександр Волошин зізнався, чи розлучився з Анною Трінчер офіційно
Джерело:Олександр Волошин
Днями Анна Трінчер та Олександр Волошин приголомшили шанувальників новиною про розрив через рік після одруження. Тепер чоловік розповів, чи розлучилися вони з коханою офіційно.
Виявляється, за документами подружжя досі разом. Втім, незабаром вони поїдуть до ДРАЦСу, де подадуть документи на розірвання шлюбу.
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Волошин розповів, чи розлучилися вони з дружиною офіційно
Виявляється, після новини про розлучення багатьох фанів цікавило запитання, чи розвелася пара офіційно. Тож днями Олександр розповів усі деталі. Він пояснив, що поки вони з Анною ще не подали документи на розірвання шлюбу, але мають це зробити 7 грудня.
Офіційно ми ще не розвелися. Але через декілька днів маємо це зробити,
– підкреслив блогер.
Чи розлучилися Трінчер та Волошин офіційно: Скриншот з інстаграм-сторіс
Стосунки Трінчер та Волошина
- Аня та Олександр, спочатку були близькими друзями. Втім, вже навесні 2021 року пара офіційно почала зустрічатися.
- Однак шлях до їх одруження не обійшовся без перешкод. Олександр робив Ані пропозицію не раз, а двічі. Так, попри те, що вперше співачка відмовила коханому, на другий раз він влаштував перед торговим центром масштабне байк-шоу. Олександр подарував дівчині обручку від відомого бренду Cartier вартістю 2500 доларів, а також гарний букет троянд. Вдруге Трінчер прийняла пропозицію хлопця.
- Зрештою, 25 жовтня Анна та Олександр одружилися. Це свято закохані вирішили розділити у колі найрідніших.
- Згодом зіркове подружжя перебралося до заміського будинку під Києвом.
- Пізніше у їхніх стосунках сталася криза. Основною причиною, за словами пари, був діагноз Олександра – депресія з обсесивно-компульсивним розладом. Попри те, що подружжя почало відвідувати психологів і шукали інші шляхи, щоб подолати труднощі разом, їхні спроби виявилися марними. І вже 28 листопада пара оголосила про розлучення.