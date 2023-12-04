Оказывается, по документам супруги до сих пор вместе. Впрочем, вскоре они поедут в ЗАГС, где подадут документы на расторжение брака.
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Волошин рассказал, развелись ли они с женой официально
Оказывается, после новости о разводе многих фанатов интересовался вопрос, развелась ли пара официально. На днях Александр рассказал все детали. Он объяснил, что пока они с Анной еще не подали документы на расторжение брака, но должны сделать это 7 декабря.
Официально мы еще не развелись. Но через несколько дней должны это сделать,
– подчеркнул блогер.
Развелись ли Тринчер и Волошин официально: Скриншот из инстаграмм-сторис
Отношения Тринчер и Волошина
- Аня и Александр, поначалу были близкими друзьями. Впрочем, уже весной 2021 пара официально начала встречаться.
- Однако путь к их свадьбе не обошелся беспрепятственно. Александр делал Ане предложение не раз, а дважды. Так, несмотря на то, что впервые певица отказала любимому, во второй раз он устроил перед торговым центром масштабное байк-шоу. Александр подарил девушке обручальное кольцо от известного бренда Cartier стоимостью 2500 долларов, а также красивый букет роз. Второй раз Тринчер приняла предложение парня.
- Наконец, 25 октября Анна и Александр поженились. Этот праздник влюбленные решили разделить в кругу самых родных.
- Впоследствии звездные супруги перебрались в загородный дом под Киевом.
- Позже у них в отношениях произошел кризис. Основной причиной, по словам пары, был диагноз Александра – депрессия с обсессивно-компульсивным расстройством. Несмотря на то, что супруги начали посещать психологов и искали другие пути, чтобы преодолеть трудности вместе, их попытки не увенчались успехом. И уже 28 ноября пара объявила о разводе.