Щоб окуляри не пітніли, треба протерти їх цими засобами

У людей, які носять окуляри, часто виникає проблема з тим, що вони запотівають. Доводиться постійно їх протирати. Існує розв'язання цієї проблеми.

Найчастіше окуляри пітніють в холодну пору року. Це відбувається через перепад температури між вулицею та приміщенням. Відповідно на лінзах осідає конденсат. Як цього позбутися – знає 24 Канал.

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Конденсат на окулярах: як його прибрати

Можна позбутися проблеми із запітнілими окулярами за допомогою гліцерину. Його продають у будь-якій аптеці. Налийте речовину в будь-яку місткість та розігрійте. Після цього почекайте, щоб розчин охолонув. Візьміть ганчірку та обробіть лінзи з обох боків, тоді витріть насухо матеріалом із мікрофібри.



Гліцерин / Фото АНЦ

Спробуйте нанести трохи зубної пасти на окуляри, почистити їх , а тоді промити та витерти до стану сухості. У такий спосіб вони ще й стануть значно чистішими.

, а тоді промити та витерти до стану сухості. У такий спосіб вони ще й стануть значно чистішими. Ефективним засобом буде звичайне тверде мило. Просто натріть лінзи з обох боків, а тоді розітріть його серветкою чи іншою тканиною. Утвориться своєрідна плівка, через яку окуляри не будуть пітніти.



Тверде мило / Фото Make up

Неочікувано, але розв'язати цю проблему можна за допомогою шампуню. Розбавте його у воді в кількості 1:1, змочіть в розчині ганчірочку. Тоді протріть лінзи спершу розчином, тоді – насухо.

у воді в кількості 1:1, змочіть в розчині ганчірочку. Тоді протріть лінзи спершу розчином, тоді – насухо. Якщо є можливість, то експерти радять придбати спеціальні серветки чи спрей, використовуючи які, лінзи не будуть потіти. До того ж їх можна носити з собою, що є дуже зручно.

Однак, фахівці застерігають від використання засобів для скла у чищенні окулярів. Річ у тім, що речовини цих засобів є надто агресивними для лінз і можуть їх зіпсувати.

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