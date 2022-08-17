"Очі лані": чарівний тренд, який захопив тікток

У б'юті-трендах тіктоку зародилася нова мода - мода на ніжний і жіночний макіяж, який називається "очі лані", чи "doe eyes". Цей мейкап відтворює невинність та свіжість очей Бембі.

На відміну від "очей сирен", "очі лані" не підкреслюють небезпеку та агресивність краси – навпаки, цей макіяж максимально пом'якшує риси обличчя та перетворює дівчину, яка його зробила, на принцесу. 24 канал зібрав найкращі приклади "очей лані" для вас.

До теми Новий тікток-тренд: як досягти звабливих "Siren Eyes"

Тренд на "очі лані" вже має в тіктоці понад 335 мільйонів переглядів у тіктоці постійно використовується селебріті, співачками та знаменитостями. Блогери активно тестують його та порівнюють з бунтарськими "siren eyes".

Найяскравішою представницею та амбасадоркою "очей лані" є співачка Аріана Гранде, яка має виключно м'який, напівдитячий образ з ніжними лініями та рожувими акцентами в макіяжі.

Аріана Гранде / Фото ash_kholm

Як зробити макіяж "очі лані"

Завдяки підводці та хайлайтеру, очі візуально розширюються та робляться круглішими, а олівець кремового кольору візуально збільшує око через підкреслену слизову ока.

Туш подовжує вії прямо вверх, створюючи ілюзія широко розкритих очей, а гостра кинджалоподібна стрілка ніжно підіймає лінію повік, додаючи образу грайливості.