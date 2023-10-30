Чи можна обрізати виноград восени
Восени проводять обрізку багатьох плодових дерев і кущів. Це необхідно для профілактики хвороб і покращення зовнішнього вигляду.
Обрізка винограду є важливою процедурою, бо покращується стан куща та його плодоношення в наступному сезоні. Тут лише питання в тому, коли саме обрізати виноградні кущі.
Корисно Не агроволокном: як правильно вкрити виноград на зиму
Чи можна обрізати виноград восени
Весною виноград обрізати небажано, бо тоді відбувається сокорух. Тому й зрізи будуть заживати тривалий час, і рослина може загинути. А от обрізати виноград восени – можна, і навіть треба.
Обрізку часто проводять вже після заморозків. Зазвичай – через 2 тижні після того, як з саджанця злетіло листя. На зимовий сезон садівники залишають ті частини винограду, які здерев'яніли до заморозків.
Наприклад, у вересні та жовтні виноград обрізати ще рано, бо загоюватися рани будуть довго. Тож оптимально вкорочувати лози десь у листопаді, перед укриттям.
Поради щодо обрізки винограду
- Насамперед обрізка передбачає видалення пошкоджених і хворих гілок. Подивіться, чи немає на них плям або інших дефектів. Це важливо, аби хвороби не поширювалися на інші здорові гілки.
- Лозу винограду потрібно розріджувати. Бо через загущення до саджанця не проникає достатньо світла й повітря.Зверніть увагу, що стебла слід вкорочувати на третину. Тоненькі гілки вкорочують так, щоб залишилось хоча б 4 бруньки, а міцні – до 6.
- Не жалійте виноград під час обрізки. Він здатен швидко відновлюватися. Нічого страшного, якщо видалили забагато гілок. Саджанець регенерується й дасть більше урожаю наступного сезону.