Лише один кущ не можна обрізати восени

Зазвичай на зиму обрізають майже всі кущі та дерева. Але є такі, яким це лише зашкодить. Йдеться про полуницю.

В осінню пору в листі полуниці зберігається чимало поживних речовини, які оберігають її від морозів. Але це стосується лише здорового листя. Дізнайтеся, чому не варто обрізати полуницю та коли це краще зробити.

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Чому не варто обрізати полуницю восени

Річ у тім, що ягідний кущ буде витрачати енергію на утворення нової зеленої маси. Відповідно рослини не будуть готові до холодів, тож почнуть мерзнути. Як наслідок, вони можуть загинути, особливо якщо зима буде морозною.

Навіть у випадку, якщо полуниці вдасться пережити низькі температури, то все одно урожай вас не вразить. Тому що ягоди виростуть малого розміру, а вигляд – буде бажати кращого.

Коли обрізають полуницю

Експерти радять вкорочувати кущі полуниці одразу після закінчення плодоношення, коли зібрали урожай. Оптимально робити це в середині або другій частині липня, коли плоди вже зібрано та нові ягоди не ростуть. Тоді полуниця встигне наростити нову зелену масу, а також накопичить потрібні їй корисні речовини. Також з'являться квіткові бруньки на наступний сезон.



Обрізка полуниці / Фото Kvitka.info

До речі, листя рослини вкорочують гострими ножицями або секатором. Процедуру проводять в рукавичках.

Що роблять з полуницею восени

До початку нічних заморозків слід обрізати сухе та хворе листя, але це треба робити так, аби не пошкодити здорове. Також обрізка листя потрібна, аби позбутися від хвороб та шкідників. Будьте обережні, щоб не зачепити коріння.

Ближче до холодів варто укрити ділянку з полуницею певним органічним матеріалом. Йдеться про солому, скошену траву, хвойні гілки.

Восени полуничні кущі також можна підгодувати. Зокрема, пташиним послідом. Його треба розвести водою у пропорції 1:15 та залишити на кілька днів. Таким засобом поливають заздалегідь зроблені лунки між кущами.