У жовтні садівники займаються перекопуванням ділянки, обрізкою, посадкою цибулинних квітів або плодових дерев, внесенням добрив. Варто знати, як правильно провести такі процедури.

Просто і легко Чим полити яблуню до настання заморозків

Що зробити в саду у жовтні

Насамперед закінчуйте збір урожаю. Зазвичай у жовтні зривають зимові сорти плодів, які призначені для тривалого зберігання. Їх не можна збивати палицею, бо тоді будуть пошкодженими. Обірвіть вже всі плоди, щоб вони не змерзли з настанням холодів.



Збір яблук / Фото Today.ua

Деякі садівники надають перевагу саме осінній посадці дерев. Тут треба орієнтуватися по клімату й погоді в регіоні, але рекомендується зробити це 10-15 жовтня. Якщо дуже тепло, можна розтягнути до листопада. Однак, тут є ризик, що саджанці змерзнуть. Оптимально посадити восени яблуню, аличу, грушу чи вишню. Персики, абрикоси та черешню краще садити весною.

Далі займіться санітарною обрізкою дерев та кущів. Позбувайтесь всіх хворих і старих гілок, на яких вже не буде плодів. Тоді треба обробити саджанці від шкідників і хвороб. Засоби на основі міді слід вносити, коли температура повітря не менша, ніж +10.



Обрізка дерев / Фото "Кременчуцька газета"

Можуть бути й органічні речовини. Зокрема, гній, розбавлений з мінеральним фосфорним добривом. Зазвичай на 1 квадратний метр пристовбурного кола витрачають по 3-5 кілограмів добрива.

На зиму оптимально посіяти сидерати – речовини, які відновлюють ґрунт. Вони збагачують його азотом та борються з бур'янами. Це може бути жито, гірчиця, люпин, ріпак і фацелія. А ще – сидерати будуть затримувати вологу на вашій ділянці.



Насіння гірчиці на посів / Фото Pexels

Після завершення всіх процедур, проводять перекопування землі. Це доволі важкий процес, бо вимагає сили. Тому дехто не робить цього. Орієнтуйтеся по стану свого ґрунту. Зазвичай є сенс перекопувати ділянку з важкою, глинистою землею. Легкий ґрунт можна просто розпушити.

До речі, є дерева, які не варто садити біля хати. Бо вони притягують біди та негаразди.