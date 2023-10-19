В осеннее время в листьях клубники сохраняется немало питательных веществ, которые предохраняют ее от морозов. Но это касается только здоровых листьев. Узнайте почему не стоит обрезать клубнику и когда это лучше сделать.

Надо знать Что нужно успеть сделать в саду до конца октября

Почему не стоит обрезать клубнику осенью

Дело в том, что ягодный куст будет тратить энергию на образование новой зеленой массы. Соответственно, растения не будут готовы к холодам, поэтому начнут мерзнуть. В результате, они могут погибнуть, особенно если зима будет морозной.

Даже в случае, если клубнике удастся пережить низкие температуры, то все равно урожай вас не поразит. Потому что ягоды вырастут малого размера, а вид будет желать лучшего.

Когда обрезают клубнику

Эксперты советуют укорачивать кусты клубники сразу после окончания плодоношения, когда собрали урожай. Оптимально делать это в середине или второй части июля, когда плоды собраны и новые ягоды не растут. Тогда клубника успеет нарастить новую зеленую массу, а также накопит нужные ей полезные вещества. Также появятся цветочные почки на следующий сезон.



Обрезка клубники / Фото Kvitka.info

Кстати, листья растения укорачивают острыми ножницами или секатором. Процедуру проводят в перчатках.

Что делают с клубникой осенью

До начала ночных заморозков следует обрезать сухие и больные листья, но это нужно делать так, чтобы не повредить здоровые. Также обрезка листьев нужна, чтобы избавиться от болезней и вредителей. Будьте осторожны, чтобы не задеть корни.

Ближе к холодам следует укрыть участок с клубникой определенным органическим материалом. Речь идет об соломе, скошенной траве, хвойных ветвях.

Осенью клубничный кустарник также можно подкормить. В частности, птичьим пометом. Его нужно развести водой в пропорции 1:15 и оставить на несколько дней. Таким средством поливают предварительно сделанные лунки между кустами.