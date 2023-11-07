Якою повинна бути обрізка троянд на зиму: кілька простих лайфхаків

Троянди красиво цвітуть, чим радують наше око. Однак, вони мають певні вимоги у догляді. Їх обов'язково треба обрізати на зиму.

Практично усі види троянд потребують обрізки, окрім паркових і ґрунтопокривних. Квіти обрізають у кінці жовтня або на початку листопада. З цим краще не поспішати, бо за теплої погоди троянди продовжують рости. Тому оптимально обрізати квіти, коли температура опустилась нижче нуля.

Знадобиться кожному садівнику Як правильно обрізати грушу восени

Як правильно обрізати троянди: поради для різних видів

Троянди обрізають, аби рослина не витрачала енергію на живлення гілок в холодну пору, натомість накопичувала сили до весни. До того ж обрізка старих гілок восени покращує рослину. У наступному сезоні бутони будуть більшими та міцнішими. Троянди оптимально вкорочувати садовим секатором.

Плетисті троянди теж потребують обрізки. Кущі обрізають десь на третю частину, аби пагони були приблизно на 50 сантиметрів. Варто позбутися сухих, старих і хворих гілок, а ще тих, які спрямовані всередину куща. Біля коріння також слід прибрати молоді пагони. Зрізи виконують навскіс, щоб на рослині було 5-7 цьогорічних пагонів. Якщо ж кущ – низький, то його пригинають до землі, не обрізаючи.



Плетисті троянди / Фото Gradina-max

Чайні троянди та гібриди – зазвичай досить вимогливі у догляді. Їх треба обрізати кожного року. Вкорочують десь дві третини довжини пагонів. Обов'язково позбуваються хворих і пошкоджених гілок, аби кущ мав кращий вигляд. Осіння обрізка допоможе трояндам легше пережити зиму. Водночас важливо, щоб на кожній гілочці залишилось хоча б 4 бруньки для розвитку весною.



Чайні троянди / Фото Floristics.info

Молоді кущі троянди, яким 1-2 роки, частково обрізають, і тут неважлливо, який сорт. У всіх них вирізають бутони, які не розпустилися та квіти. Позбуваються хворих і слабких гілок. Ідеально – залишити на кущі лише міцні пагони зі сплячими бруньками.

Горіх також потребує обрізки на зиму. Там немає нічого складного.