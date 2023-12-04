Коли ставити ялинку для любові та достатку у 2024: 5 сприятливих дат

Українці вже готуються до новорічних та різдвяний свят, тому скуповують ялинки. Дерево приносить у кожен дім особливу атмосферу та створює затишок навколо.

За лічені дні, а саме 6 грудня, День Святого Миколая. Тому деякі люди вже збираються прикрашати ялинку. Втім, для цього важливо вибрати правильний день, щоб прикликати у дім щастя, гроші та любов.

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В які дні найкраще ставити ялинку

Цього року українці святкуватимуть День Святого Миколая за новим стилем – 6 грудня. Експерти кажуть, що 5 грудня – сприятливий день, щоб поставити та прикрасити ялинку. Так ви притягнете у дім добробут та достаток.

Якщо ж вас переслідують труднощі, проблеми та негаразди, то ялинку варто наряджати 22 грудня, в День зимового сонцестояння. Кажуть, що тоді нечиста сила втрачає свою потужність, тому не зможе нашкодити. Ви будете захищені протягом всього 2024 року.

Також прикрашати ялинку можна 24 грудня, на Святвечір. За народними повір'ями, напередодні Різдва люди звертаються до святих за допомогою та захистом. Також якщо поставити ялинку в цей день, то наступного року отримаєте рясний урожай.

Святвечір – вдалий день, щоб ставити ялинку / Фото з відкритих джерел

Деякі люди прикрашають ялинку на Різдво, 25 грудня. Вважається, що в день народження Ісуса Христа вищі сили дарують людям здоров'я, щастя, любов та гроші.

Якщо ж нарядити ялинку 28 грудня, то ви захистите свою родину від ворогів та недоброзичливих людей. В цей день важливо молитися за здоров'я близьких.

До речі, не варто ставити ялинку 30 або 31 грудня. Експерти кажуть, що ці дні – нейтральні. Тому краще вибрати дати, про які ми писали вище.

Не менш важливе місце, де ви збираєтесь ставити ялинку. Адже якщо тримати новорічне дерево біля каміна, батареї, радіатора або печі, то воно швидко обсиплеться. Найкраще, щоб ялинка стояла у прохолодному місці.