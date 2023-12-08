Щоб виблискувала вся ялинка: 3 способи, як красиво повісити гірлянду

Новорічна ялинка вже виблискує у вікнах деяких українців. Попри складні часи, люди створюють вдома святкову та затишну атмосферу.

Для вічнозеленої красуні обирають різні прикраси. Однак, особливого шарму їй додає гірлянда. Адже так виблискує вся кімната. Перед тим, як розвішувати світло на новорічне дерево, варто дізнатися, як правильно це робити. Інакше гірлянда може заплутатися та пошкодити іграшки.

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Як розвішати гірлянду вертикально

Спершу вам необхідно розділити ялинку на три частини. Робіть це зверху вниз навколо конуса новорічного дерева. Таким чином вся ялинка виблискуватиме світлом, а не лише її окремі частини. Далі потрібно розвішати гірлянду.

Починайте з першої нитки, яка знаходиться внизу. Тягніть її вгору, а потім опускайте. Далі рухайтесь таким самим способом. Вкінці гірлянду варто запхати глибше в ялинку, щоб залишилось місце для інших прикрас та іграшок.

Новорічна ялинка / Фото Canva

Як розвішати гірлянду зигзагом

Спочатку потрібно розділити ялинку на вертикальні квадранти. Далі плетіть гірлянду зигзагоподібними рухами через один квадрант ялинки: зверху вниз або навпаки. Тут самі обирайте. Коли ви досягнете верхньої або нижньої частини секції, переміщайте гірлянду через наступний квадрант доти, доки не завершите.

Як розвішати гірлянду від низу до верху

Починайте обгортати ялинку гірляндою знизу. Не забувайте переплітати гілки, щоб не вийшла спіраль. Деякі вогники помістіть глибше, а інші – ближче до переду. Так ви створите об'єм. Якщо досягнете верху ялинки, а гірлянда ще залишиться, можете обернути її навколо дерева ще раз, але вже до низу.