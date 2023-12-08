Для вечнозеленой красавицы выбирают разные украшения. Однако особого шарма ей добавляет гирлянда. Ведь так сверкает вся комната. Перед тем как развешивать свет на новогоднее дерево, стоит узнать, как правильно это делать. В противном случае гирлянда может запутаться и повредить игрушки.

Что это Какую деталь нужно повесить на елку, чтобы стать богаче в 2024 году

Как развешать гирлянду вертикально

Для начала необходимо разделить елку на три части. Делайте это сверху вниз вокруг конуса новогоднего дерева. Таким образом, вся елка будет сверкать светом, а не только ее отдельные части. Дальше нужно развешать гирлянду.

Начинайте с первой нитки, которая находится внизу. Тащите ее вверх, а затем опускайте. Далее двигайтесь таким же способом. В конце гирлянду следует запихнуть глубже в елку, чтобы осталось место для других украшений и игрушек.

Новогодняя елка / Фото Canva

Как развешать гирлянду зигзагом

Сначала нужно разделить елку на вертикальные квадранты. Далее плетите гирлянду зигзагообразными движениями через один квадрант елки: сверху вниз или наоборот. Здесь сами выбирайте. Когда вы достигнете верхней или нижней части секции, перемещайте гирлянду через следующий квадрант, пока не завершите.

Как развешать гирлянду снизу вверх

Начинайте обертывать елку гирляндой снизу. Не забывайте переплетать ветки, чтобы не получилась спираль. Некоторые огоньки поместите глубже, а другие ближе к переду. Так вы создадите объем. Если достигнете верха елки, а гирлянда еще останется, можете развешать ее вокруг дерева еще раз, но уже вниз.