Які релігійні свята будемо святкувати у жовтні цього року
25 вересня 2023, 18:30Читать новость на русском
Скоро буде місяць, як Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Відповідно, деякі свята тепер відзначаємо на 13 днів раніше.
У жовтні маємо кілька важливих релігійних свят. Зокрема, Покрови Пресвятої Богородиці, апостола Фоми, євангеліста Луки та священномученика Димитрія Мироточця. А які ще свята припадають на жовтень – знає 24 Канал.
Зверніть увагу Коли християни відзначатимуть Зелені свята за новим церковним календарем
Календар релігійних свят на жовтень
- 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
- 2 жовтня – священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини й мученика Феоктиста; блаженного Андрія.
- 3 жовтня – священномученика Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського.
- 4 жовтня – священномученика Єрофея, єпископа Афінського.
- 5 жовтня – мучениці Харитини Понтійської.
- 6 жовтня – апостола Фоми.
- 7 жовтня – мучеників Сергія і Вакха.
- 8 жовтня – преподобної Пелагії Антіохійської.
- 9 жовтня – апостола Якова Алфієвого.
- 10 жовтня – мучеників Євлампія й Євлампії.
- 11 жовтня – апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського.
- 12 жовтня – мучеників Прова, Тараха й Андроника.
- 13 жовтня – священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки.
- 14 жовтня – священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія; преподобної Параскеви Сербської.
- 15 жовтня – преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана.
- 16 жовтня – мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому.
- 17 жовтня – пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського.
- 18 жовтня – апостола й євангеліста Луки.
- 19 жовтня – святого пророка Йоїла; священномучеників Уара; преподобного Йоана Рильського.
- 20 жовтня – святого великомученика Артемія.
- 21 жовтня – преподобного Іларіона Великого.
- 22 жовтня – святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця; святих сімох отроків, що в Ефесі.
- 23 жовтня – апостола Якова.
- 24 жовтня – священномученика Арети й тих, що з ним.
- 25 жовтня – священномучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія.
- 26 жовтня – священномученика Димитрія Мироточця.
- 27 жовтня – священномученика Нестора; священномучеників Капетоліни і рабині її Єротиїди.
- 28 жовтня – священномучеників Терентія й Неоніли; преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; священномучениці Параскеви, що в Іконії, названої П'ятниця.
- 29 жовтня – священномучениці Анастасії Римлянки.
- 30 жовтня – священномучеників Зиновія й Зиновії, сестри його.
- 31 жовтня – святих апостолів Стахія, Амплія і тих, що з ними; священномученика Єпімаха.