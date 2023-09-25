Які релігійні свята будемо святкувати у жовтні цього року

25 вересня 2023, 18:30
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Скоро буде місяць, як Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Відповідно, деякі свята тепер відзначаємо на 13 днів раніше.

У жовтні маємо кілька важливих релігійних свят. Зокрема, Покрови Пресвятої Богородиці, апостола Фоми, євангеліста Луки та священномученика Димитрія Мироточця. А які ще свята припадають на жовтень – знає 24 Канал.

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Календар релігійних свят на жовтень

  • 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
  • 2 жовтня – священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини й мученика Феоктиста; блаженного Андрія.
  • 3 жовтня – священномученика Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського.
  • 4 жовтня – священномученика Єрофея, єпископа Афінського.
  • 5 жовтня – мучениці Харитини Понтійської.
  • 6 жовтня – апостола Фоми.
  • 7 жовтня – мучеників Сергія і Вакха.
  • 8 жовтня – преподобної Пелагії Антіохійської.
  • 9 жовтня – апостола Якова Алфієвого.
  • 10 жовтня – мучеників Євлампія й Євлампії.
  • 11 жовтня – апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, єпископа Нікейського.
  • 12 жовтня – мучеників Прова, Тараха й Андроника.
  • 13 жовтня – священномучеників Карпа, Папили й Агатоніки.
  • 14 жовтня – священномучеників Назарія, Гервасія, Протасія й Келсія; преподобної Параскеви Сербської.
  • 15 жовтня – преподобного Євтимія Нового, преподобномученика Лукіана.
  • 16 жовтня – мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому.
  • 17 жовтня – пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського.
  • 18 жовтня – апостола й євангеліста Луки.
  • 19 жовтня – святого пророка Йоїла; священномучеників Уара; преподобного Йоана Рильського.
  • 20 жовтня – святого великомученика Артемія.
  • 21 жовтня – преподобного Іларіона Великого.
  • 22 жовтня – святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського, чудотворця; святих сімох отроків, що в Ефесі.
  • 23 жовтня – апостола Якова.
  • 24 жовтня – священномученика Арети й тих, що з ним.
  • 25 жовтня – священномучеників і нотарів Маркіяна й Мартирія.
  • 26 жовтня – священномученика Димитрія Мироточця.
  • 27 жовтня – священномученика Нестора; священномучеників Капетоліни і рабині її Єротиїди.
  • 28 жовтня – священномучеників Терентія й Неоніли; преподобного Стефана Савваїта, творця канонів; священномучениці Параскеви, що в Іконії, названої П'ятниця.
  • 29 жовтня – священномучениці Анастасії Римлянки.
  • 30 жовтня – священномучеників Зиновія й Зиновії, сестри його.
  • 31 жовтня – святих апостолів Стахія, Амплія і тих, що з ними; священномученика Єпімаха.

Автор: Вікторія Козар