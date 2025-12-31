24 Канал зібрав найкращі та наймилозвучніші посівалки, які легко вивчити буквально за 5 хвилин. Ці прості побажання щастя, добробуту та врожаю допоможуть зберегти традицію засівання без зайвих зусиль і довгих репетицій.

Посівалки на Новий рік 2026

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Зичу щастя, гаразди,

Щоб не було в вас біди!

Ані вітру на загаті,

Ані сварки в вашій хаті!

Щоби каші все готові

Їли діти все здорові!

Щоби вам була з них втіха,

А на мені – грошей півміха!

***

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб Вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, Ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Сієм, вієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм –

На щастя, на здоров'я,

На Новий рік!

Щоб вам вродило краще, ніж торік, –

Коноплі під стелю,

А льон до коліна,

Щоб вам, господарі,

Голова не боліла!

***

Наказав Святий Василь

засівати в заметіль.

Особливий дав наказ, щоб засіяти всіх вас!

Ще й навчив казати так:

"На кохання сієм мак!

Сієм жито на добро,

А для сміху …

Ось – пшоно.

На здоров'я Вам овес –

Щоб міцний був рід увесь.

А від заздрісних осіб сієм

Вам пшеницю – хліб!

Сієм, сієм, засіваєм!

З Новим Роком Вас вітаєм".

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м'ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

***

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко і Поздравок.