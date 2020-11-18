Традиційно головна ялинка України красуватиметься на Софійській площі в столиці. Дерево буде штучним, а прикрасять його шишками, жолудями та білочками. У скільки Києву обійдеться новорічна "красуня", читайте на LifeStyle 24.

Підготовка до новорічних дійств триває ще з вересня, а за місяць на Софійській площі встановлять головну ялинку країни. Вже відомо, що вона буде штучною з великим пнем в основі, з ліхтариками, гірляндами та іграшками. Таке рішення прийняли через численні прохання українців не рубати сторічне дерево. У коментарі виданню "Українська правда" засновник проєкту FolkUkraine розсекретив вартість такого новорічного дерева.

До теми Казковий ліс: як виглядатиме головна ялинка України в Києві на Новий рік

Скільки коштуватиме головна ялинка країни

Головна ялинка країни коштуватиме 5-7 мільйонів гривень, які виділять не з міського бюджету Києва. Її готові оплатити спонсори та рекламодавці. Висота ялинки становитиме 31 метр, а замість зірки на вершечку ялинки буде капелюх, адже тематикою Нового року 2021 обрали "Казковий ліс". Новорічне дерево буде готове вже за два тижні, однак встановлять його лише напередодні 19 грудня, коли планують традиційне запалення ліхтариків. Новорічну "красуню" прикрасять понад 1,5 тисячі іграшок та понад 10 кілометрів гірлянд.

Під ялинкою буде пеньок площею 100 метрів квадратних, у середині якого облаштують фотозони з казковими персонажами. У разі посилення карантину від такої ідеї відмовляться. Тоді з отворів будуть виглядати сови.



Візуалізація головної ялинки на Софійській площі у Києві 2020-2021 / Фото Folk Ukraine

Як у Києві святкуватимуть Новий рік 2021

Карантинні обмеження вплинуть і на святкування Нового року. Так, на Софіївській площі замість концертів звучатиме фонова музика. Організаторам довелось відмовитися від звичного фудкорту, однак чай, каву, глінтвейн та легку їжу продаватимуть з яток на виніс. Варто зазначити, що побачити головну ялинку країни одночасно зможуть лише сто осіб, яких пускатимуть на площу, щоб уникнути скупчень. Однак обіцяють встановити відеокамери, щоб ялинку можна було "відвідати" віртуально.

На Подолі та біля Арки дружби народів для киян і гостей столиці готують два катки та гірку, які працюватимуть з дотриманням карантинних заходів.

Додамо, що святкування Нового року 2021 в Києві обійдеться приблизно в 35 мільйонів гривень. Лише 200 тисяч гривень виділять з міського бюджету, решту – меценати. Більше читайте тут.