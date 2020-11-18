Традиционно главная елка Украины будет красоваться на Софийской площади в столице. Дерево будет искусственным, а украсят его шишками, желудями и белочками. Во сколько Киеву обойдется новогодняя "красотка", читайте на LifeStyle 24.

Подготовка к новогодним действам продолжается еще с сентября, а через месяц на Софийской площади установят главную елку страны. Уже известно, что она будет искусственной с большим пнем в основании, с фонариками, гирляндами и игрушками. Такое решение приняли из-за многочисленных просьб украинцев не рубить столетнее дерево. В комментарии изданию "Украинская правда" основатель проекта FolkUkraine рассекретил стоимость такого новогоднего дерева.

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Сколько будет стоить главная елка страны

Главная елка страны будет стоить 5-7 миллионов гривен, которые выделят не из городского бюджета Киева. Ее готовы оплатить спонсоры и рекламодатели. Высота елки составит 31 метр, а вместо звезды на верхушке елки будет шляпа, ведь тематикой Нового года 2021 выбрали "Сказочный лес". Новогоднее дерево будет готово уже через две недели, однако установят его лишь накануне 19 декабря, когда планируют традиционное зажигание фонариков. Новогоднюю "красавицу" украсят более 1,5 тысячи игрушек и более 10 километров гирлянд.

Под елкой будет пенек площадью 100 квадратных метров, в середине которого обустроят фотозоны со сказочными персонажами. В случае усиления карантина от такой идеи откажутся. Тогда из отверстий будут выглядывать совы.



Визуализация главной елки на Софийской площади в Киеве 2020-2021 / Фото Folk Ukraine

Как в Киеве будут праздновать Новый год 2021

Карантинные ограничения повлияют и на празднование Нового года. Так, на Софиевской площади вместо концертов будет звучать фоновая музыка. Организаторам пришлось отказаться от привычного фудкорта, однако чай, кофе, глинтвейн и легкую еду будут продавать из ларьков на вынос. Стоит отметить, что увидеть главную елку страны одновременно смогут лишь сто человек, которых будут пускать на площадь, чтобы избежать скоплений. Однако обещают установить видеокамеры, чтобы елку можно было "посетить" виртуально.

На Подоле и возле Арки дружбы народов для киевлян и гостей столицы готовят два катка и горку, которые будут работать с соблюдением карантинных мер.

Добавим, что празднование Нового года 2021 в Киеве обойдется примерно в 35 миллионов гривен. Только 200 тысяч гривен выделят из городского бюджета, остальное – меценаты. Больше читайте здесь.