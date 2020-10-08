Нобелівський комітет 8 жовтня оголосив володаря літературної премії у 2020 році. Нею стала американська поетеса Луїза Глюк, відома своїми творами "Сім віків життя" й "Сільське життя".

Про оголошення літературного лауреата повідомляє Нобелівський комітет на своїй сторінці у твіттері.

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Коротко про лауреатку – Луїзу Глюк

Це відома американська поетеса, ад'ютантка-професорка Єльського університету. Також вона є членкинею американського філософського товариства. Що цікаво, серед претендентів на премію її вважали однією з аутсайдерів.

Крім переможниці, яка й отримає премію, основними претендентами також були французька письменниця Маріз Конде, відома за романом "Я, Тітуба, відьма з Салема" й росіянка Людмила Улицька, яка виступала проти анексії Криму й заявляла про підтримку українського режисера Олега Сенцова.

Також на нагороду претендували японець Харукі Муракамі, відомий за романами "1Q84" й "Безбарвний Цкуру Тадзакі й роки його прощі", популярна канадська письменниця Маргарет Етвуд і кенієць Нгугі Ва Тхіонго.

Попередні лауреати літературної премії:

У 2019 році лауреатом Нобелівської премії став австрійський письменник Петер Гандке. Як пояснив комітет, нагороду він отримав за "впливові праці, написані вишуканою мовою, у яких розвідано крайні межі й особливості переживань людини".

У 2018 році лауреаткою стала Ольга Токарчук – польська письменниця з українським корінням. Для відзначення діяльності письменниці у Вроцлаві, де вона проживала, протягом 3 днів зробили безкоштовним громадський транспорт, якщо ви мали з собою одну з книг Ольги Токарчук.