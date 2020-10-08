Нобелевский комитет 8 октября объявил обладателя литературной премии в 2020 году. Им стала американская поэтесса Луиза Глюк, известная своими произведениями "Семь возрастов жизни" и "Сельская жизнь".

Об объявлении литературного лауреата сообщает Нобелевский комитет на своей странице в твиттере.

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Коротко о лауреате – Луизе Глюк

Это известная американская поэтесса, адъюнкт-профессор Йельского университета. Также она является членом американского философского общества. Что интересно, среди претендентов на премию ее считали одной из аутсайдеров.

Кроме победительницы, которая и получит премию, основными претендентами также были французская писательница Мариз Конде, известная по роману "Я, Титуба, ведьма из Салема" и россиянка Людмила Улицкая, которая выступала против аннексии Крыма и заявляла о поддержке украинского режиссера Олега Сенцова.

Также на награду претендовали японец Харуки Мураками, известный по романам "1Q84" и "Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий", популярная канадская писательница Маргарет Этвуд и кениец Нгуги Ва Тхионго.

Предыдущие лауреаты литературной премии:

В 2019 году лауреатом Нобелевской премии стал австрийский писатель Петер Хандке. Как пояснил комитет, награду он получил за "влиятельные труды, написанные изысканным языком, в которых разведаны крайние границы и особенности переживаний человека".

В 2018 году лауреаткой стала Ольга Токарчук – польская писательница с украинскими корнями. Для празднования заслуг писательницы во Вроцлаве, где она проживала, в течение 3 дней сделали бесплатным общественный транспорт, если у вас была с собой одна из книг Ольги Токарчук.