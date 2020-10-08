Нобелевскую премию по литературе получила Луиза Глюк
Нобелевский комитет 8 октября объявил обладателя литературной премии в 2020 году. Им стала американская поэтесса Луиза Глюк, известная своими произведениями "Семь возрастов жизни" и "Сельская жизнь".
Об объявлении литературного лауреата сообщает Нобелевский комитет на своей странице в твиттере.
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Коротко о лауреате – Луизе Глюк
Это известная американская поэтесса, адъюнкт-профессор Йельского университета. Также она является членом американского философского общества. Что интересно, среди претендентов на премию ее считали одной из аутсайдеров.
Кроме победительницы, которая и получит премию, основными претендентами также были французская писательница Мариз Конде, известная по роману "Я, Титуба, ведьма из Салема" и россиянка Людмила Улицкая, которая выступала против аннексии Крыма и заявляла о поддержке украинского режиссера Олега Сенцова.
Также на награду претендовали японец Харуки Мураками, известный по романам "1Q84" и "Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий", популярная канадская писательница Маргарет Этвуд и кениец Нгуги Ва Тхионго.
Предыдущие лауреаты литературной премии:
- В 2019 году лауреатом Нобелевской премии стал австрийский писатель Петер Хандке. Как пояснил комитет, награду он получил за "влиятельные труды, написанные изысканным языком, в которых разведаны крайние границы и особенности переживаний человека".
- В 2018 году лауреаткой стала Ольга Токарчук – польская писательница с украинскими корнями. Для празднования заслуг писательницы во Вроцлаве, где она проживала, в течение 3 дней сделали бесплатным общественный транспорт, если у вас была с собой одна из книг Ольги Токарчук.
Что известно о Нобелевской премии?
Это одна из самых престижных международных премий, которую ежегодно присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества. В 2020 году призовой фонд Нобелевской премии составляет 10 миллионов крон, то есть 1 миллион долларов.
Нобелевскими лауреатами в период 1901–2019 годов становились 114 человек. Чаще всего это представители Франции.