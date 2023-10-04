Дуже нестандартно: 7 ідей, як оригінально назвати хлопчика

Раніше було заведено називати дітей стандартно та всім зрозуміло. Тому обирали такі варіанти, як Андрій, Марія, Петро, Вікторія, Іван, Анастасія. Але з часом все змінюється.

Мода на імена – дуже нестабільна. Постійно з'являються нові та нові варіанти, які знаходять своїх власників. Кілька незвичних імен для хлопчиків, які вам сподобаються, зібрав 24 Канал.

Вау 8 давніх українських імен для дівчат, від яких перехоплює подих

Незвичні імена для хлопчиків: список

Нестор – досить рідкісне ім'я в Україні. Одразу згадується видатна постать – Нестор-літописець, якому належить збірка "Повість минулих літ". Там розповідається про історію східних слов'ян. Саме ймення походить з Давньої Греції та означає "подорож", "повернення".

Даніель – це милозвучне ім'я, що вперше побачили у Біблії. Так було звати одного з популярних пророків Старого Завіту. Корені "дан" і "ель" перекладають на українську мову, як "суддя" і "Бог". Тож маємо значення "Бог – мій суддя".

Домінік – пізньолатинське чоловіче ймення. Словосполучення "dies Dominicus" трактують як "день Господній". Його значення відповідне – "належить Господу".

Мартін має давньоримське походження. В його основі – родове прізвисько "Martinus". А на латині воно звучить як родовий відмінок імені бога Марса. Значення – "той, що належить Марсу".

Серафим – давнє ім'я, що з'явилось від євреїв. У Біблії шестикрилих ангелів називали серафими. Тому воно перекладається як "ангел вогню".

Єлисей – гарне та зовсім нетипове ім'я для хлопчика. Зародилось в івриті та означає "врятований Богом".

Леонард теж красиво звучить. Існує версія, що ім'я – давньогерманське. Складається з двох слів: "лев" і "хоробрий". Тобто, значення "відважний лев".